PSG / Liverpool – Les notes des Parisiens dans la presse

Ultra-dominateur face à Liverpool dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG peut avoir des regrets après cette défaite au Parc des Princes (0-1).

Le PSG peut encore y croire. Après avoir donné une leçon de football à la meilleure équipe d’Europe, les joueurs de Luis Enrique ont craqué en fin de rencontre sur l’unique tir cadré de Liverpool (0-1). Une défaite cruelle mais qui donne espoir pour le retour à Anfield (le 11 mars) tant les Parisiens ont été supérieurs aux Anglais. Surtout que la quasi totalité des joueurs ont répondu présents dans ce rendez-vous XXL.

À lire aussi : PSG / Liverpool – Les notes des joueurs parisiens

Donnarumma plombe le PSG, le poison Kvaratskhelia, Nuno Mendes cadenasse Salah

Alors qu’on lui promettait l’enfer face à un Mohamed Salah en feu depuis le début de saison, Nuno Mendes a livré une prestation très solide face à l’Egyptien jusqu’à sa sortie. Il reçoit la note de 7.5/10 dans Le Parisien : « Il a parfaitement pris la mesure du duel qui l’attendait avec Salah et lui a fait passer une sale soirée ! Tout simplement énorme dans son couloir gauche, le Portugais a enchaîné les récupérations devant l’Égyptien (18e, 25e, 29e, 34e, 37e, 44e, 45e, 58e, 60e) et s’est même autorisé quelques montées en poussant Alisson à repousser un de ses centres devant la cage (69e). Dommage qu’il lâche Elliott sur le but… » Autre belle performance à souligner, celle de Khvicha Kvaratskhelia, qui récolte la note de 7/10 dans le quotidien francilien : « Recruté pour ce genre de rendez-vous, le Géorgien n’a pas déçu ! Privé d’un superbe but pour quelques centimètres (21e), il a fait plusieurs fois la différence à droite ou à gauche, obligeant Alisson à s’employer sur deux nouvelles tentatives en première période (29e, 37e) et une autre en seconde (54e). Il lui aura manqué un peu de réussite avant de céder sa place à Ramos (78e). »

Si le PSG a totalement dominé les débats, c’est en grande partie grâce à son milieu de terrain et notamment le duo Vitinha – João Neves. Les deux Portugais reçoivent la note de 7/10 dans L’Equipe. « Le métronome parisien a aussi été au rendez-vous de ce choc européen. Il aurait peut-être pu tenter davantage la solution individuelle à l’approche de la surface d’Alisson, lui qui a une bonne frappe. Il était au marquage de Szoboszlai. Il se positionnait défenseur axial gauche sur les phases de possession du PSG, et quand Nuno Mendes montait couloir gauche. Plusieurs bonnes récupérations dans les pieds anglais (55e, 77e) », a salué L’E à propos du numéro 17 parisien. En revanche, un homme continue de décevoir dans ces gros rendez-vous européens. Il s’agit de Gianluigi Donnarumma. Sur sa seule intervention du match, le portier parisien n’a pas eu la main assez ferme pour repousser le tir d’Harvey Elliott et reçoit la note de 4/10 dans les deux quotidiens : « Un tir anglais, aucun cadré… jusqu’à cette 87e minute… L’Italien n’a pas eu la main droite assez ferme sur le seul ballon décisif qu’il a eu à jouer. C’est ainsi la vie des grands gardiens. Et mercredi soir, l’ancien Milanais n’en a pas été un », résume le quotidien sportif.