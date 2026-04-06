PSG / Liverpool – Les prédictions d’Opta avant le quart de finale de Ligue des champions

Face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG est considéré comme le favori pour une qualification au tour suivant.

Tenant du titre, le PSG est encore en lice pour conserver son trophée et réaliser un back-to-back en Ligue des champions. Après avoir humilié Chelsea au tour précédent (8-2 au score cumulé), l’équipe de Luis Enrique fera face à une autre formation anglaise : Liverpool. En grande difficulté ces dernières semaines, comme en témoigne la grosse gifle reçue ce week-end contre Manchester City, les Reds se présenteront au Parc des Princes avec des doutes.

À lire aussi : PSG / Liverpool – Un arbitre espagnol au sifflet

Des prédictions à la hausse pour le PSG

Et cela se confirme dans les prédictions d’Opta. En effet, pour ce match aller, le « supercalculateur Opta » accorde 41% de chance de victoire pour le PSG, contre 26,9 % pour les champions d’Angleterre et 24 % pour un résultat nul. Sur la double confrontation, les Rouge & Bleu conservent l’avantage avec 54,58 % de chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions, contre 45,42 % pour Liverpool.

Pour l’ensemble de la compétition, Opta a revu ses pronostics à la hausse concernant les chances d’une victoire finale des champions d’Europe. « Les 4,6 % de chances de conserver le titre pour Paris au tour précédent ont plus que doublé, atteignant 10,6 % », rapporte Le Parisien. L’équipe de Luis Enrique est désormais quatrième dans la hiérarchie des favoris à la victoire finale, derrière Arsenal (29,4 %), le Bayern Munich (20,4 %) et le FC Barcelone (16 %). Suivent le Real Madrid (9,1 %), Liverpool (7,4 %), l’Atlético de Madrid (4,1 %) et le Sporting Portugal (3 %).