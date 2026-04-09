PSG / Liverpool – Luis Enrique prévient son équipe avant le match retour à Anfield

Ce mercredi soir, le PSG a surclassé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-0). Mais Luis Enrique a prévenu son équipe avant le match retour à Anfield.

Le PSG a laissé une grosse impression ce mercredi soir. En patron, les Rouge & Bleu ont surclassé une équipe de Liverpool impuissante face aux vagues parisiennes (2-0). Pourtant, le club de la capitale aurait pu tuer tout suspense au vu des nombreuses occasions manquées. Il faudra donc terminer le travail à Anfield le 14 avril prochain. Luis Enrique a salué la performance de ses joueurs, mais son équipe devra rester vigilante sur le match retour, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien.

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Son équipe a-t-elle franchi un nouveau pallier ?

« En premier lieu, on a fait un très bon match face à un adversaire de très haut niveau, très fort physiquement. On est habitués aux tactiques différentes face à nous, ce qui a été leur cas. On a mérité ce résultat. C’est dommage parce qu’en deuxième période, on aurait pu marquer encore plus. »

Des regrets au vu des occasions ?

« Non. C’est le football, c’est comme ça. Il faut l‘accepter. On a fait un très bon match contre Liverpool. On a eu de la patience, de la tranquillité. On a encore vu les supporters différents que l’on a. »

Un Kvaratskhelia différent en Ligue des champions

« C’est le même. C’est la même équipe quelle que soit la compétition. Il est jeune mais il a beaucoup d’expérience. Ils sont plus motivés dans la compétition la plus importante. On est contents de cette mentalité et d’avoir défendu contre Liverpool. On méritait de marquer un but de plus. »

Le PSG a-t-il laissé Liverpool en vie ?

« Il n’y a pas de différence de niveau entre les deux équipes. On a juste joué un match de très haut niveau. Ce sera très difficile de jouer à Anfield. On va souffrir là-bas. J’y ai beaucoup joué comme joueur et entraîneur. Mais on ira comme partout pour gagner et se qualifier. »

Une équipe plus mature grâce au titre de champion d’Europe ?

« On n’a pas mal joué la saison dernière non ? Tout le monde sait que nous sommes toujours jeunes mais nous sommes toujours motivés. On veut continuer à marquer l’histoire. Il faut trouver de meilleures solutions même si chacun sait comment on attaque et on défend. »

Le PSG est-il en avance sur les clubs anglais ?

« Je ne sais pas pour les autres. Ce que je sais, c’est que je choisis ma façon de jouer. Nous, notre style, c’est de jouer pour nos supporters, d’être très agressifs. On est très contents parce que nos supporters sont très contents. »