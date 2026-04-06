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PSG / Liverpool – Plusieurs joueurs sous la menace d’une suspension

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum6 avril 2026

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG accueille, au Parc des Princes, Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Certains joueurs devront éviter un avertissement sous peine de manquer le match retour.

J-2 avant le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Liverpool. Après deux jours de repos, les joueurs de Luis Enrique ont retrouvé le Campus PSG pour préparer cette rencontre européenne et tenter de prendre une option sur la qualification avant la confrontation retour à Anfield le 14 avril. Pour pouvoir participer à cette rencontre, deux joueurs devront éviter un avertissement : Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia.

PSG / Liverpool – Les prédictions d’Opta avant le quart de finale de Ligue des champions

Deux joueurs du PSG, quatre à Liverpool

Sanctionné face au FC Barcelone (1-2) et au Bayern Munich (1-2), le latéral gauche traîne cette menace depuis plusieurs rencontres et devra se méfier, lui qui devra défendre face à Mohamed Salah. De son côté, le numéro 7 parisien avait été averti contre le Sporting CP (2-1) et lors du huitième de finale aller face à Chelsea (5-2). En cas de carton jaune, les deux Parisiens manqueront donc le match retour en Angleterre. Du côté de Liverpool, quatre joueurs sont dans le même cas de figure : Conor Bradley, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Curtis Jones. Pour rappel, les cartons seront remis à zéro à l’issue des quarts de finale.

Youtube : Canal Supporters Paris

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