PSG / Liverpool – Un arbitre espagnol au sifflet

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le PSG dispute son quart de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool. L’UEFA a désigné le corps arbitral pour cette rencontre.

Le PSG retrouve la Ligue des champions. Après avoir éliminé Chelsea au tour précédent (8-2 au score cumulé), le champion d’Europe en titre défie une autre formation de Premier League en quart de finale de la compétition : Liverpool. Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus), le club de la capitale accueille les Reds au Parc des Princes pour le match aller. À J-2 de cette rencontre, l’UEFA a dévoilé les arbitres de cette rencontre.

À lire aussi : Luis Enrique tente des nouvelles options avant Liverpool

L’arbitre du match retour face à Aston Villa

L’Espagnol José María Sánchez a été désigné comme arbitre principal. Il sera assisté de ses compatriotes Raúl Cabañero et Iñigo Prieto, tandis que Juan Martínez Munuera sera le quatrième arbitre. Enfin, Carlos del Cerro Grande et Guillermo Cuadra Fernandez officieront à la VAR.

José María Sánchez arbitrera pour la deuxième fois les Rouge & Bleu dans sa carrière. La première rencontre a laissé un mauvais souvenir avec la défaite contre Aston Villa la saison passée en quart de finale retour à Villa Park (3-2). Il a aussi arbitré une seule rencontre de Liverpool en C1 : un succès 3-0 face à l’Ajax Amsterdam lors de la saison 2022-2023. Cette saison en Ligue des champions, l’Espagnol de 42 ans a dirigé cinq rencontres, distribuant un total de 22 cartons jaunes, 3 cartons rouges et sifflant 4 penalties.

Bayern Munich / Chelsea (3-1)

Olympique de Marseille / Atalanta Bergame (0-1)

Galatasaray / Union Saint-Gilloise (0-1)

AS Monaco / Juventus Turin (0-0)

Atalanta Bergame / Borussia Dortmund (4-1)