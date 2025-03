PSG / Liverpool – Un onze de départ sans surprise côté parisien ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Luis Enrique devrait aligner une équipe sans surprise face au club anglais.

Après s’être brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Stade Brestois (10-0 en cumulé), le PSG retrouve la Champions League demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Liverpool. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Aucun joueur ne figure à l’infirmerie. L’entraîneur espagnol n’aura donc que l’embarras du choix pour composer son onze de départ face aux Reds.

Doué préféré à Kvaratskhelia ?

Dans les buts, il devrait aligner Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien devrait être défendu par la défense type, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, selon Le Parisien. Il y avait quelques incertitudes sur la composition du milieu et de l’attaque. Pour le quotidien francilien, Joao Neves et Vitinha devraient être accompagnés par Fabian Ruiz dans l’entrejeu. De retour sur les terrains contre le Stade Briochin, presque un mois après sa blessure à ma cheville gauche, Warren Zaïre-Emery semble encore juste pour commencer une rencontre de Ligue des champions, estime le quotidien francilien. Enfin, en attaque, Luis Enrique devrait opter pour le trio Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Très en forme ces dernières semaines (cinq buts et huit passes décisives en 2025), l’international espoirs français serait préféré à Khvicha Kvaratskhelia. De son côté, RMC Sport indique que si cette composition devrait être celle alignée demain, la tentation existe ces dernières heures d’aligner une véritable armada offensive pour tenter de mettre en difficulté les Reds. Pas impossible, donc, de voir le coach parisien choisir de reculer Désiré Doué dans l’entrejeu afin de faire une place devant pour Khvicha Kvaratskhelia.