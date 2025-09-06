PSG – Longues absences à prévoir pour Dembélé et Doué

Blessés avec l’équipe de France hier soir contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé et Désiré Doué vont manquer de nombreuses semaines de compétition avec le PSG.

C’est le gros coup dur de la trêve internationale pour le PSG. Appelés en équipe de France pour participer à deux matches de Qualifications à la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés lors du match des Bleus contre l’Ukraine (0-2). Ils vont manquer plusieurs semaines de compétition avec le PSG. Un gros coup dur pour le club de la capitale qui va voir les matches s’enchaîner avec l’arrivée de la Ligue des champions.

Ils vont manquer le début de la phase de ligue de la Ligue des champions

Selon les informations de RMC Sport, après avoir des examens ce samedi, Ousmane Dembélé est fixé sur sa durée d’indisponibilité. Le numéro 10 du PSG devrait manquer au moins six semaines de compétition. Il va donc devoir faire l’impasse sur le début de la phase de ligue de la Ligue des champions, mais également le Classico. « Ce qui ne va pas arranger les relations entre le staff des Bleus et le PSG. Au sein du club parisien, on est dépité après l’annonce de cette longue absence de Dembélé. » Le média sportif explique que de son côté, Désiré Doué va manquer le retour de la Ligue des champions le 17 septembre, même si l’indisponibilité de l’ancien Rennais n’est pas encore totalement connue avec précision, conclut RMC Sport. De son côté, L’Equipe indique que le numéro 14 du PSG devrait être absent des terrains entre trois et quatre semaines. Deux gros coups durs pour Luis Enrique qui va devoir composer sans deux de ses cadres pendant le premier gros enchaînement de match de cette saison 2025-2026.