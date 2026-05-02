PSG Lorient

PSG / Lorient – Annoncez votre pronostic

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 mai 2026

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le FC Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique compte effectuer un large turnover avant la demi-finale retour de la Ligue des champions.

Entre ses deux rencontres de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG doit bien négocier son match de Ligue 1. Ce samedi, le club parisien accueille, au Parc des Princes, le FC Lorient pour le compte de la 32e journée de championnat. Pour cette rencontre, Luis Enrique compte bien opérer un large turnover en vue de la demi-finale retour de Ligue des champions face aux Bavarois mercredi. Mais l’objectif sera également de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France.

À une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le FC Lorient ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi dernier, les Rouge & Bleu ont remporté un match d’anthologie face au Bayern Munich (5-4). Aucun Csien n’avait trouvé le bon résultat ici.

Youtube : Canal Supporters Paris

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