Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Lorient à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. En cas de victoire, le club parisien pourrait conforter sa place de leader.

Quelques jours après son match nul face à l’AS Roma en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1. Fort de 13 matchs sans défaite (12 victoires et 1 nul), le club de la capitale peut conforter sa place de leader, après la défaite du Paris FC face au Stade Brestois (0-1). Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra s’imposer contre le FC Lorient, ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), au Parc des Princes.

Pour cette rencontre, le technicien espagnol sera privé d’Alessandro Longoni, Nuno Mendes, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. À un peu plus d’une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous ce match entre le PSG et le FC Lorient ? Partagez votre pronostic dans les commentaires ! Mercredi dernier, le double champion d’Europe a concédé un match nul frustrant face à l’AS Roma (2-2). Aucun Csien n’avait trouvé le bon score ici.