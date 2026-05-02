PSG / Lorient – Le groupe parisien avec des Titis convoqués et plusieurs absents

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG affronte le FC Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Et avant sa demi-finale retour de Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de convoquer de nombreux Titis pour cette rencontre face aux Merlus.

Quelques jours après le match légendaire face au Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat ce samedi après-midi. Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, le club parisien accueille le FC Lorient (17h sur beIN SPORTS 1). Une rencontre importante pour faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France. Mais, à quelques jours de la demi-finale retour de Ligue des champions à Munich, Luis Enrique va opérer un large turnover.

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Safonov, Nuno Mendes et Vitinha préservés, cinq nouveaux Titis convoqués

Face aux Merlus, le technicien espagnol sera privé de Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Quentin Ndjantou (blessés), Illia Zabarnyi et Gonçalo Ramos (suspendus). De plus, le coach parisien a décidé de préserver Matvey Safonov. De même pour Nuno Mendes et Vitinha. Ainsi, Renato Marin devrait connaître sa première titularisation en Ligue 1.

Mais Luis Enrique a aussi convoqué de nombreux Titis pour ce match placé entre les deux rencontres européennes. Les gardiens Bilal Laurendon et Arthur Vignaud, les défenseurs Thomas Cordier et Samba Coulibaly, et l’attaquant Pierre Mounguengue ont été appelés pour ce match face au FC Lorient. Les autres cadres comme Marquinhos, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, João Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué sont présents.

Le groupe du PSG

Gardiens : Vignaud, Laurendon, Marin

: Vignaud, Laurendon, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez, Pacho, Cordier, Coulibaly

: Beraldo, Marquinhos, L.Hernandez, Pacho, Cordier, Coulibaly Milieux : F.Ruiz, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye, Mounguengue