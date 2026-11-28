Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Lorient pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

Après son match nul face à l’AS Roma (2-2) en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1. Ce samedi (20h45 sur Ligue 1+), le club parisien accueille le FC Lorient au Parc des Princes, à l’occasion de la 12e journée de championnat. En cas de succès, les Rouge & Bleu peuvent prendre six points d’avance sur leur dauphin, le Paris FC, battu par le Stade Brestois (0-1) vendredi.

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Quatre absents pour PSG / Lorient

Pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs. En effet, Alessandro Longoni, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont forfaits. Victime d’une gêne musculaire à la cuisse gauche, Nuno Mendes a été ménagé et ne disputera pas cette rencontre face aux Merlus. Pour le reste, le coach parisien pourra s’appuyer sur ses joueurs cadres, tels qu’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé. Du côté des Titis, Quentin Ndjantou est également convoqué, tout comme le gardien Arthur Bar.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Bar

: Chevalier, Safonov, Bar Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Pacho Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves

: F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves Attaquants : F. Torres, Dembélé, Akliouche, Godts, Ndjantou

Notre groupe pour cette rencontre contre le FC Lorient 📋 #PSGFCL https://t.co/uU0KSttoiZ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2026