PSG/Lorient – Le match en chiffres

Le PSG n’a pas réalisé une très bonne entrée en matière hier soir au Parc des Princes, en tout cas pour ce qui est du résultat. Sur la production du jeu, il y a eu des éléments encourageants. Ce 0-0 ne marquera pas les esprits mais donne les premières indications du PSG de Luis Enrique.

Plus de 1000 passes dans un match, du jamais vu

Le premier chiffre marquant et comme toute la presse l’a évoqué depuis hier soir, c’est le nombre de passe du club de la capitale. Jamais une équipe, depuis qu’Opta analyse les matchs (2006) pour la Ligue 1, n’avait réalisé plus de 1000 passes dans une rencontre. Un chiffre représentatif de ce à quoi devrait ressembler l’équipe de Luis Enrique cette saison. Une équipe accro à la possession et à la multiplication des passes dans le camp adverse. Un chiffre renvoie à cette idée, le pourcentage de possession du ballon. 77,8% pour le PSG, soit plus que n’importe quelle équipe de Ligue 1 depuis le 10 septembre 2020 (RC Lens/PSG (78,2%)). Les Parisiens étaient aussi très à cheval sur les récupérations de ballon dans le camp adverse. Un chiffre impressionnant de 24 ballons récupérés dans le dernier tiers adverse. Record dans le top 5 européen sur les dix dernières années.

Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Lee Kang-In et Gonçalo Ramos. Tous ces noms sont ceux des nouvelles recrues qui ont foulé la pelouse du Parc des Princes hier soir. 6 recrues dans un match, une première pour le PSG depuis 25 ans.

