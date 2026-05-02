PSG / Lorient – Les compositions officielles

Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le FC Lorient en Ligue 1. Comme prévu, Luis Enrique a effectué un large turnover.

Avant de penser à sa demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG devra bien négocier son match face au FC Lorient ce samedi. Dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, le club parisien accueille les Merlus (17h sur beIN SPORTS 1), avec pour ambition de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France.

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La première de Renato Marin en Ligue 1

Mais comme attendu, Luis Enrique a effectué un large turnover. En l’absence de Matvey Safonov et Lucas Chevalier, Renato Marin connaît sa première titularisation en Ligue 1. En défense, Senny Mayulu va dépanner au poste de latéral droit, tandis que Lucas Hernandez occupera le flanc gauche. La charnière centrale est formée de Willian Pacho et Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, Dro Fernandez, Fabian Ruiz (capitaine) et Lee Kang-In sont associés. Pour l’attaque, le trio Désiré Doué, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye est aligné.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Lorient

32e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Gwenaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Julien Schmitt et Hakim Ben El Hadj

Le XI du PSG : Marin – Mayulu, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Dro Fernandez, F.Ruiz (c) – Doué, Barcola, Mbaye Remplaçants : Laurendon, Marquinhos, Cordier, Coulibaly, Zaïre-Emery, J.Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, Mounguengue

: Marin – Mayulu, Pacho, Beraldo, L.Hernandez – Lee, Dro Fernandez, F.Ruiz (c) – Doué, Barcola, Mbaye Le XI de Lorient : Mvogo – Talbi, Faye, Adjei, Kouassi – Abergel (c), Cadiou, Avom, Katseris – Pagis, Dieng Remplaçants : Kamara, Yongwa, Touré, Makengo, Karim, Silva, Bamba, Tosin, Soumano

: Mvogo – Talbi, Faye, Adjei, Kouassi – Abergel (c), Cadiou, Avom, Katseris – Pagis, Dieng