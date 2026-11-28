Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le FC Lorient en Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre.

Le PSG a une belle occasion de conforter sa place de leader en Ligue 1. Après la défaite du Paris FC face au Stade Brestois (0-1), vendredi, le champion de France peut prendre six points d’avance en tête du championnat. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra s’imposer face au FC Lorient, ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), au Parc des Princes, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Privé d’Alessandro Longoni, de Nuno Mendes, de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le technicien espagnol a dévoilé son onze de départ.

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Marquinhos et Dembélé de retour comme titulaires

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, Marquinhos fait son retour dans le onze de départ et accompagne Willian Pacho en charnière centrale, tandis que Lucas Hernandez et Achraf Hakimi occuperont les postes de latéraux. Dans l’entrejeu, Vitinha sera associé à Dro Fernandez et Warren Zaïre-Emery. Enfin, en attaque, Ousmane Dembélé fait également son retour comme titulaire et sera accompagné de Senny Mayulu et Mika Godts.

Feuille de match Paris Saint-Germain / FC Lorient

12e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Huseyin Ocak et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – VAR : Nicolas Rainville et Marc Bollengier

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Dro Fernandez – Mayulu, Dembélé, Godts Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Zabarnyi, Digne, F. Ruiz, Akliouche, J. Neves, F. Torres, Ndjantou

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Dro Fernandez – Mayulu, Dembélé, Godts Le XI du FC Lorient : Mvogo – Adjel, Talbi (c), Obaretin – Sylla, Cadiou, Avom Ebong, A. Kouassi– Makengo, M. Koné, S. Faye Remplaçants : Kamara, Georgen, F. Mendy, Kuzmic, Le Bris, Mbamba-Muanda, Tosin, I. Baldé, Bernardeau

: Mvogo – Adjel, Talbi (c), Obaretin – Sylla, Cadiou, Avom Ebong, A. Kouassi– Makengo, M. Koné, S. Faye