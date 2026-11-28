Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Lorient dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Une belle occasion pour les Parisiens de prendre leurs distances en tête du championnat.

Trois jours après son match nul face à l’AS Roma (2-2) en Ligue des champions, le PSG retrouve déjà la compétition. Ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le club parisien reçoit le FC Lorient au Parc des Princes, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Avec la défaite du Paris FC vendredi, les Rouge & Bleu peuvent prendre six points d’avance en tête du classement. Pour cela, ils devront enchaîner un neuvième succès de rang en championnat face aux Merlus.

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Marquinhos et Dembélé de retour dans le onze ?

Pour ce match, Luis Enrique devra composer sans Alessandro Longoni, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, tandis que Nuno Mendes sera ménagé. Ainsi, cette rencontre face à Lorient pourrait permettre à certains cadres de retrouver du temps de jeu. Dans les buts, Matvey Safonov devrait enchaîner. En défense, L’Équipe mise sur le retour de Marquinhos en charnière centrale, aux côtés de Willian Pacho, ainsi que sur les titularisations de Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez au poste de latéral. Dans l’entrejeu, Dro Fernandez pourrait être associé à Vitinha et João Neves. Enfin, en attaque, Ousmane Dembélé pourrait retrouver une place de titulaire et accompagner Mika Godts et Ferran Torres.

De son côté, Le Parisien mise sur un onze de départ différent. En défense, Achraf Hakimi et Lucas Digne devraient être titulaires dans les couloirs, tandis que Lucas Hernandez accompagnerait Marquinhos en charnière centrale. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery pourrait être associé à Vitinha et Dro Fernandez. Enfin, le quotidien francilien opte pour un trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche et Senny Mayulu.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, L. Hernandez – J. Neves, Vitinha, Dro Fernandez – F. Torres, Dembélé, Godts

(L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, L. Hernandez – J. Neves, Vitinha, Dro Fernandez – F. Torres, Dembélé, Godts Le XI probable du PSG (Le Parisien) :

(Le Parisien) : Le XI probable du FC Lorient : Mvogo – Kuzmic, Talbi (c), Obaretin – Sylla, Cadiou, Avom Ebong, Le Bris – Makengo, I. Baldé, S. Faye

Les compositions probables de PSG / Lorient (L’Équipe)

Les compositions probables de PSG / Lorient (Le Parisien)