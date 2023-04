PSG / Lorient – les compositions probables

Ce dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Lorient dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait aligner une équipe classique.

Le PSG a encore six matches pour s’offrir le titre de champion de France, qui serait le 11e de son histoire pour faire de lui le recordman en Ligue 1. Cette quête du titre commence avec la réception de Lorient – au Parc des Princes – ce dimanche après-midi (17h05). Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Presnel Kimpembe, Neymar et Nordi Mukiele, forfaits pour la fin de la saison mais également sans Renato Sanches ni Timothée Pembélé. Avec ces absences, le coach des Rouge & Bleu devrait aligner une équipe classique contre les Merlus. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma.

Un doute entre Carlos Soler et Fabian Ruiz

En défense, Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira devraient former le trio avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes, de retour de blessure après avoir manqué le déplacement à Angers, dans les couloirs. Blessé contre Lyon le 2 avril dernier, Marco Verratti avait refoulé les pelouses la semaine dernière mais devrait retrouver une place de titulaire cet après-midi. Pour l’accompagner, Vitinha. Du côté de l’Equipe, c’est Carlos Soler qui accompagnera l’Italien et le Portugais. Pour le Parisien, c’est Fabian Ruiz. Enfin sans surprise, Kylian Mbappé et Lionel Messi occuperont l’attaque.