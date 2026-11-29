Le PSG s’est logiquement imposé sur la pelouse du Parc des Princes contre Lorient (2-0).Plusieurs joueurs ont fortement brillé lors de ce neuvième succès de rang en Ligue 1.

Trois jours après son match nul contre l’AS Roma lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-2), le PSG retrouvait le Parc des Princes avec la rencontre de la douzième journée de Ligue 1 contre Lorient. Pour ce match, Luis Enrique avait décidé d’aligner Ousmane Dembélé dans le couloir droit de l’attaque. Le numéro 10 du PSG a été le Parisien le plus dangereux, celui qui s’est procuré le plus d’occasions et qui a été récompensé de son match plein par un but. Dans L’Equipe et Le Parisien, il a obtenu la note de 7. « Pour son retour comme titulaire depuis le 20 octobre, le Ballon d’or 2025 a beaucoup tenté mais il a trouvé la barre (11e), Mvogo (17e, 24e) ou manqué le cadre (19e, 25e) sur ses tentatives en première période. Après avoir raté sa frappe sur une belle action collective, il ne gâche pas l’offrande de Godts en trompant enfin Mvogo d’une frappe enroulée (67e), la récompense de son match plein », analyse le quotidien francilien.

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Un Achraf Hakimi encore omniprésent

Titularisé au poste de faux numéro 9, Senny Mayulu a encore brillé. Le titi parisien a ouvert le score et aurait même pu s’offrir son premier doublé, mais sa frappe s’est écrasée sur le poteau (41e). Il a aussi distillé de très bonnes passes avant d’être l’avant-dernier passeur sur le but d’Ousmane Dembélé en lançant en profondeur Mika Godts. Le numéro 24 du PSG a reçu un 7 dans les deux quotidiens. Titulaire dans le couloir gauche de l’attaque du PSG, Mika Godts a réalisé une belle performance. Remuant sur son côté, il n’a pas hésité à provoquer ses adversaires directs et a réalisé quelques séquences de dribbles dont il avait fait étalage avec l’Ajax Amsterdam, comme sur le but d’Ousmane Dembélé dont il est le passeur décisif. Le numéro 22 du PSG a obtenu un 6,5 dans Le Parisien et un 6 dans L’Equipe. « Il est monté en régime au fil du match, plus à l’aise et efficient dans ses dribbles. Il n’a d’abord pas exploité quelques situations (10e, 11e) mais il sert bien Mayulu (qui trouve le poteau, 41e) et Dro Fernandez (47e) et rate le coche de peu (58e, 79e). Cette soirée montre qu’il mériterait d’avoir de la continuité pour lancer sa saison », avance le quotidien sportif. Une nouvelle fois titulaire, Achraf Hakimi a de nouveau été partout sur le terrain. Il a été à l’origine de très nombreuses occasions, le jeu du PSG penchant également très fortement à droite. Si Lorient s’est montré peu dangereux, il a réalisé une très belle interception pour éviter un contre lorientais (54e). Il a obtenu un 7 dans L’Equipe et un 6 dans Le Parisien. Enfin, pour sa 200e sous le maillot du PSG, Warren Zaïre-Emery s’est montré solide. Il aurait pu fêter cette 200e avec un but, mais ses deux tentatives n’ont pas trompé Yvon Mvogo (49e, 61e). Il a été crédité d’un 6 dans le quotidien sportif et d’un 5,5 dans le quotidien francilien.