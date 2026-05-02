PSG / Lorient – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi après-midi, le PSG a concédé le nul contre Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1 alors qu’il a totalement dominé la rencontre (2-2).

Le PSG avait la possibilité de mettre la pression à Lens, qui joue ce soir à Nice, en s’imposant contre Lorient ce samedi après-midi au Parc des Princes. En perspective de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich mercredi soir, Luis Enrique avait fait tourner son effectif mais avait aligné une équipe compétitive, avec notamment les titularisations de Fabian Ruiz, Désiré Doué, Bradley Barcola, Willian Pacho ou bien encore Kang-in Lee. Malgré une large domination et de très nombreuses occasions, le club de la capitale a concédé le nul contre de vaillants Lorientais (2-2). Dans les buts, le coach du PSG avait décidé d’aligner Renato Marin. Pour son premier match en Ligue 1, il a eu très peu de travail. Il ne peut rien sur les deux buts bretons et a sauvé son équipe d’une défaite en s’interposant contre Tosin (83e). En défense, Willian Pacho s’est montré moins serein que d’habitude. Sur le but égalisateur, l’international équatorien a perdu son duel contre Tosin. Ce dernier l’a aussi débordé sur l’action stoppée par Marin. Sur le premier but, il est peut-être aussi un peu trop statique dans la surface.

Dro Fernandez en dificulté

Titularisé au milieu de terrain, Lee Kang-in a été l’un des meilleurs joueurs du PSG ce samedi. L’international sud-coréen a essayé de trouver ses coéquipiers dans les meilleures conditions, n’a pas hésité à se projeter vers l’avant et à apporter le surnombre, a tenté sa chance à plusieurs reprises. Il a également montré sa faculté à bien tirer les corners. Il aurait pu être passeur décisif plusieurs fois, mais ses coéquipiers sont tombés sur le gardien lorientais ou les poteaux. Titulaire pour la deuxième fois depuis son retour de blessure, Fabian Ruiz a pris le rôle de Vitinha en sentinelle. Il a dicté le jeu parisien et a plusieurs fois trouvé ses coéquipiers dans des bonnes conditions. Il a joué une bonne heure et est monté en puissance. De bon augure pour le match contre le Bayern mercredi soir. Son jeune compatriote, Dro Fernandez, a été plus en difficulté. Il a eu du mal à se placer, comme on a pu le voir sur le premier but lorientais. Il a eu du mal à faire la différence en attaque également. Titularisé au poste de faux numéro 9, Désiré Doué a été le joueur du PSG le plus dangereux en attaque. Il a malheureusement péché dans la finition, à l’image de sa frappe du gauche dévissée après son festival de dribbles et d’éliminations devant la surface de Lorient (28e). Sur le côté gauche de l’attaque, Bradley Barcola a aussi tenté des choses, pris de vitesse plusieurs fois son adversaire direct mais a encore pêché dans la finition, comme lors de son action en fin de rencontre où il a réussi à se débarrasser de son défenseur dans la surface mais a tenté un autre dribble au lieu de tenter sa chance.