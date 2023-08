Pour sa première officielle sur le banc du PSG, Luis Enrique a concédé le match nul face au FC Lorient (0-0). Si des bonnes choses sont à retenir, le secteur offensif devra grandement être amélioré.

Ce samedi soir, le PSG remettait son titre de champion de France en jeu. Et pour sa première officielle sur le banc, Luis Enrique avait décidé d’aligner six recrues pour cette 1ère journée de Ligue 1. Malgré des bonnes intentions dans le pressing et la récupération de balle, le PSG a trop peu pesé sur le plan offensif pour faire déjouer la défense regroupée des Merlus (0-0). Un partage de points frustrant mais avec quelques points positifs à retenir.

Les notes des Parisiens : Donnarumma 5 – Hakimi 4, Danilo 7, Skriniar 6, Hernandez 6 – Zaïre-Emery 5, Ugarte 7, Vitinha 5 – Asensio 4.5, Ramos 5, Lee 6.

Le top du match : Le retour du pressing collectif

Si lors de l’exercice précédent, ce sont surtout les individualités qui avaient fait la différence avec notamment le trio offensif Mbappé-Neymar-Messi, cette saison, le PSG a changé de visage avec une attaque inédite Lee Kang-In, Marco Asensio et Gonçalo Ramos. Et chaque joueur de l’effectif a participé au pressing permettant ainsi une récupération haute et rapide dans le camp adverse. Si le rythme a clairement baissé en seconde période, Luis Enrique a déjà mis en place son identité de jeu.

À voir aussi : Le PSG concède le nul face à Lorient pour sa première de la saison en Ligue 1

Le joueur en forme : Manuel Ugarte était partout

Recruté contre 60M€ au Sporting CP, Manuel Ugarte était attendu pour sa première officielle avec le maillot du PSG. Et l’Uruguayen de 22 ans a répondu aux attentes. Combattif, vif et très juste dans ses interventions, Ugarte a grandement participé aux nombreuses récupérations des Parisiens lors du premier acte. Moins en vue en seconde période, comme l’ensemble de ses coéquipiers, le milieu de 22 ans est la grande satisfaction de cette rencontre face au FC Lorient.

La déception du match : Le manque de vitesse et de profondeur

En plus d’un manque d’automatismes logique en raison d’une ligne offensive inédite, le PSG a surtout manqué de profondeur et de vitesse en attaque. Seul Lee Kang-In a apporté un peu de dynamisme tandis que Marco Asensio était assez transparent et Gonçalo Ramos peu servi pour sa première avec le PSG. Au final, l’entrée de Carlos Soler en seconde période aura apporté un peu de profondeur sur certaines situations en fin de rencontre. L’intégration d’Ousmane Dembélé pourra remédier à une partie de ce problème, en attendant de voir le dénouement dans le feuilleton Kylian Mbappé et les autres recrues espérées en cette fin de mercato.