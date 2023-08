PSG / Lorient – les notes des Parisiens dans la presse

Pour son premier match de la saison 2023-2024 de Ligue 1, le PSG a concédé le match nul face au FC Lorient (0-0) devant son public. Mais les prémices de la méthode Luis Enrique sont perceptibles.

Après avoir passé toute une saison en tête du classement, le PSG ne rééditera pas cette performance après son match nul face au FC Lorient (0-0) ce samedi soir au Parc des Princes. Mais, les supporters parisiens ne sortent pas totalement déçus de cette rencontre. Et pour cause, les idées de Luis Enrique ont déjà été aperçues lors de ces 90 minutes. Un pressing constant et collectif, une agressivité sur le porteur du ballon adverse et une récupération haute ont rythmé la première période des Rouge & Bleu. Et un joueur a su tirer son épingle du jeu : Manuel Ugarte.

🗣️ | Manuel Ugarte 🇺🇾 pour Canal + foot :



« C’était un grand match, on a dominé, ça a été difficile pour marquer, il aurait fallu faire circuler un peu plus le ballon, je suis déçu du résultat mais content du travail de l’équipe » #PSGFCL pic.twitter.com/Fyp6hMHmak — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 12, 2023

Ugarte en forme, Gonçalo Ramos peu en vue

L’Uruguayen de 22 ans a reçu la meilleure note du match dans le quotidien Le Parisien (6.5/10) : « On nous avait promis un gratteur de ballons hors pair, et c’est précisément ce que l’on a vu. Parfois coupable d’excès d’engagement (12e, 26e), il rend néanmoins une copie très sérieuse pour sa première au Parc. Sa passe vers Soler sur l’occasion de Ruiz (77e) aurait mérité un but. » Le quotidien francilien loue également la combativité de Lucas Hernandez (6.5/10) : « Le Marseillais de naissance, dont l’arrivée a été accueillie avec froideur par certains supporters, s’est immédiatement mis le Parc dans la poche. Comment ? En se battant comme un beau diable sur chaque ballon, avec une justesse impériale, parfois avec excès (dans la surface, 59e). »

En revanche l’attaque parisienne n’a pas su faire la différence pour débloquer la situation. Avec seulement quatre entraînements dans les jambes, Gonçalo Ramos a peu pesé pour sa première sous le maillot parisien. « Une entame assez intéressante puis il a disparu des radars. Peu en réussite dans ses tentatives. Il a touché peu de ballons et apporté peu de danger dans la surface », constate L’Equipe qui lui attribue la note de 4/10. En revanche, Achraf Hakimi (6/10) a montré de l’envie dans son couloir droit, rapporte le quotidien sportif « Dans ses rares duels défensifs, il a été efficace. On sent surtout qu’il a des cannes et de l’envie. Il a régulièrement apporté le surnombre, cherché le déséquilibre, même s’il n’a pas toujours fait le bon choix. »

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Hakimi 6, Danilo 5, Skriniar 6, Hernandez 5 – Zaïre-Emery 5, Ugarte 6, Vitinha 5 – Asensio 6, Ramos 4, Kang-In 5

