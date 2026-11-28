Après la victoire du PSG face au FC Lorient (2-0) en Ligue 1, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a tenu à saluer la performance de Mika Godts.

Le PSG n’a pas raté la belle occasion de prendre le large en tête de la Ligue 1. Victorieux du FC Lorient (2-0), le club parisien compte désormais six points d’avance sur son dauphin, le Paris FC. Dans une rencontre maîtrisée, un joueur jouait gros : Mika Godts. Avec les absences de longue durée de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, l’international belge devait monter en puissance. Après une première période difficile, l’ailier de 21 ans a affiché un visage plus séduisant en seconde période, avec une passe décisive à la clé. Après la rencontre, son entraîneur, Luis Enrique, a salué la prestation du Belge, dans des propos rapportés par Le Parisien.

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Le match d’Ousmane Dembélé, utilisé au poste d’ailier droit

« Ousmane a préféré avoir sa liberté habituelle à droite car quand tu joues contre Lorient, les espaces se trouvent sur les côtés. Sans Kvara et sans Doué, il a toujours la même responsabilité. C’est un joueur très important pour nous. Ousmane a pu jouer 70 minutes et je pense qu’il a été très bien, en créant de la supériorité tout le temps. C’est un joueur déséquilibrant. Je suis très satisfait de ce que j’ai vu (…) Aujourd’hui, on savait que si on voulait voir Ousmane créer de la supériorité, cela viendrait en le mettant sur le côté. S’il avait joué dans l’axe, il aurait eu plus de difficultés pour amener de la supériorité. Il est très intelligent car il sait où se trouvent les espaces. »

Le match déclic pour Mika Godts ?

« Mika a cherché à faire des actions pour créer de la supériorité et pour moi il a été à l’aise, surtout en deuxième période. Il avait plus de confiance. Il a très bien joué. On est contents. C’est normal d’avoir plus de temps pour s’adapter à ce que nous voulons. Ce n’est pas une chose facile et j’ai aimé ce que j’ai vu chez lui pendant toute la semaine. Quand tu as un joueur comme Godts qui peut créer en dribblant, c’est très important. On a perdu des joueurs qui étaient à l’aise en un contre un et c’est important de prendre le meilleur sur les défenses grâce aux dribbles. Mika a commencé difficilement, mais il a été très bien après la pause. Il a été l’un des meilleurs joueurs du PSG. »

La performance de Senny Mayulu

« Il continue de s’améliorer, qu’importe la position. Il a une mentalité merveilleuse. Il est capable de frapper avec les deux pieds et il a marqué un très beau but. Je suis très content pour lui, ça apporte plus de concurrence et c’est très important pour nous en tant qu’équipe. Jusqu’où peut-il aller ? Je ne sais pas, dites-moi ! J’espère très loin ! Si tu voles, tu vas jouer, aucun problème. Mais il faut voler et Senny Mayulu, il vole ! »

La mauvaise entrée des remplaçants

« C’est clair ! J’ai beaucoup aimé ce qu’on a fait pendant 80 minutes, mais je suis très énervé par les 10 dernières minutes. Il faut jouer de manière habituelle mais on a commis beaucoup d’erreurs individuelles, avec des joueurs distraits. On doit rectifier ça. »

Le 200e match de Warren Zaïre-Emery au PSG

« C’est un peu le même cas que Senny. C’est un joueur très important. Il aimerait jouer tous les matchs, c’est un joueur vital. Ce n’est pas normal d’arriver à ce nombre de matchs à cet âge, félicitations à lui. On attend beaucoup plus de lui, il a la capacité pour le faire et d’être un joueur incroyable. Je suis content. »

Encore une relance à montrer dans les écoles ! Ousmane Dembélé fait le break pour le PSG face à Lorient 2-0 ! https://t.co/5GQIsvqEGV — L1+ (@ligue1plus) November 28, 2026