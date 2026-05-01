PSG / Lorient – Une équipe largement remaniée alignée par Luis Enrique ?

Demain après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit Lorient lors de la 32e journée de Ligue 1. Trois jours avant la demi-finale retour contre le Bayern, Luis Enrique devrait faire largement tourner.

Le PSG affronte Lorient demain après-midi au Parc des Princes lors de la 32e journée de Ligue 1. Trois jours avant de se déplacer à Munich pour y défier le Bayern en demi-finale retour en Ligue des champions, Luis Enrique devrait réaliser un large turnover quatre jours après l’exceptionnelle rencontre entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), qui a laissé des traces sur les joueurs des deux équipes.

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Bradley Barcola en faux numéro 9 ?

Pour Le Parisien, le coach du PSG pourrait aligner l’équipe la plus expérimentale depuis sa prise de fonction dans la capitale. Dans les buts, afin de préserver Matvey Safonov, il pourrait offrir sa première titularisation en Ligue 1 à Renato Marin. En défense, afin de pallier aux absences d’Achraf Hakimi (blessé) et Illia Zabarnyi (suspendu) et de faire souffler Marquinhos et Nuno Mendes, Luis Enrique pourrait aligner Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu dans les couloirs, avec une défense centrale composée de Lucas Hernandez et Willian Pacho. Au milieu de terrain, Lucas Beraldo, très performant en sentinelle contre Angers, pourrait être reconduit à ce poste. L’international brésilien serait accompagné par Dro Fernandez et Fabian Ruiz, selon le quotidien francilien. En attaque, Bradley Barcola pourrait être aligné au poste de faux numéro 9. Lee Kang-in et Ibrahim Mbaye complèteraient l’attaque.

Le XI probable du PSG contre Lorient selon Le Parisien : Marin – Mayulu, Hernandez, Pacho, Zaïre-Emery (cap.) – Dro, Beraldo, Ruiz – Lee, Barcola, Mbaye











