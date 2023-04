Ce dimanche après-midi (17h05 sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du FC Lorient, dans le cadre de la 33e journée du championnat. Une équipe lorientaise qui devra composer avec quelques absences.

Lancé dans son sprint final, le PSG peut faire un pas supplémentaire vers son 11e titre de champion de France. Un titre qui aura une grande valeur dans l’histoire football français faisant du club parisien le recordman de la compétition. Fort de trois succès consécutifs (OGC Nice, RC Lens et Angers SCO), le leader du championnat accueille ce dimanche le FC Lorient, 11e du classement. Après une première partie de saison de très bonne facture, les Merlus ont plongé dans le ventre mou de la Ligue 1 notamment depuis le départ de leur meilleur attaquant Terem Moffi. Et ce dimanche, l’équipe de Régis Le Bris sera diminuée pour le déplacement à Paris.

Quatre absences à Lorient

En effet, comme l’a déclaré le coach lorientais en conférence de presse, l’actuel 11e de L1 devra composer sans Jean-Victor Makengo (genou) et Igor Silva (cuisse). Le premier cité a été victime d’un coup sur un genou la semaine passée et a seulement repris la course. « Il sera trop court pour postuler à une place dans le groupe ce week-end », rapporte Ouest-France. Concernant le latéral droit, il souffre d’une cuisse depuis trois jours. « Le diagnostic n’est pas encore tout à fait posé sur la durée d’indisponibilité, mais ça sera aussi trop court pour ce week-end », a déclaré Régis Le Bris. Absents depuis quelques semaines, Julien Laporte et Théo Le Bris ont récemment retrouvé les terrains d’entraînement mais seront trop justes pour affronter les Rouge & Bleu. De son côté, Christophe Galtier sera à coup sûr privé de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Neymar Jr et très probablement Renato Sanches.