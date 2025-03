PSG / LOSC – Annoncez votre pronostic

Ce samedi soir (21h05 sur DAZN), le PSG accueille le LOSC à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Une répétition générale avant le match de Ligue des champions.

Le PSG et le LOSC s’affrontent au Parc des Princes dans une répétition générale avant leur match de Ligue des champions, respectivement face à Liverpool et le Borussia Dortmund. Une belle affiche entre deux formations joueuses. Pour ce match, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet avec tous ses joueurs cadres disponibles. Un succès permettrait aux champions de France de creuser provisoirement leur avance en tête du championnat et de préparer au mieux leur affiche européenne face aux Reds.

Et à une heure du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre les deux équipes ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, le PSG s’était facilement imposé face au Stade Briochin en quarts de finale de Coupe de France. Un bon score annoncé ici par so. Félicitations à lui !!!