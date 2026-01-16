Luis Enrique
PSG / LOSC – Le groupe parisien sans Joao Neves

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG reçoit le LOSC à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 19 joueurs.

Après sa défaite en Coupe de France face au Paris FC (0-1), le PSG voudra rapidement réagir. Et ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le club de la capitale accueille – au Parc des Princes – le LOSC, dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Une occasion en or pour les Rouge & Bleu d’occuper provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur le RC Lens. Et pour cette rencontre, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs.

PSG / LOSC – Les compositions probables selon la presse

Lucas Hernandez de retour

Sans surprise, les blessés de longue date, Matvey Safonov, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, sont absents. Victime d’une gêne musculaire, João Neves n’est pas convoqué pour cette rencontre. De leur côté, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont toujours présents avec leur sélection pour la CAN. En revanche, Lucas Hernandez fait son retour dans le groupe, après avoir manqué la dernière rencontre pour maladie. Les Titis, Martin James et Noah Nsoki, sont une nouvelle fois convoqués.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, James, Marin
  • Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery
  • Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Nsoki
