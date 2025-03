PSG / LOSC – Les compositions officielles

Ce samedi soir, le PSG reçoit Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant ce choc, Luis Enrique et Bruno Genesio ont dévoilé leurs équipes de départ.

Large leader de Ligue 1 avec treize points d’avance sur Marseille, le PSG voudra poursuivre son invincibilité en championnat face à Lille ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Quatre jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool, il voudra aussi bien préparer ce choc européen contre les Lillois. Pour ce faire, Luis Enrique a décidé de titulariser plusieurs cadres laissés au repos mercredi soir lors de la qualification en demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Briochin (0-7).

Joao Neves au milieu de terrain

Ce sera le cas de Gianluigi Donnarumma, qui devrait retrouver les buts du PSG. Le gardien italien est défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, une charnière centrale, Marquinhos–Lucas Beraldo et Nuno Mendes qui retrouve son couloir gauche. Au milieu de terrain, Luis Enrique a décidé d’associer Fabian Ruiz à Joao Neves et Désiré Doué. C’est le deuxième match de suite en Ligue 1 que l’ancien rennais débute au coeur du jeu. Enfin, en attaque, le coach du PSG a décidé d’aligner le trio , Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Lille

24e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h05 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni – Quatrième arbitre : Mickaël Leleu – VAR : Nicolas Rainville et William Lavis

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Mendes – Neves, Ruiz, Doué – Dembélé, Ramos, Barcola Remplaçants : Safonov, Kimpembe, Hernandez, Pacho, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Kvaratskhelia

: Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – Bentaleb, André (c), Mukau – Gomes, Akprom, Bakker