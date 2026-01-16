PSG / LOSC – Les compositions probables selon la presse

Ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG reçoit le LOSC à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique pourrait aligner une équipe compétitive.

Après son élimination face au Paris FC (0-1) en 16es de finale de Coupe de France, le PSG voudra rapidement rebondir. Pour cela, les Rouge & Bleu accueillent – au Parc des Princes – le LOSC ce vendredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. En cas de succès, le club parisien occupera provisoirement la tête du championnat et mettra la pression sur le leader, le RC Lens, qui affrontera l’AJ Auxerre samedi après-midi (17h).

À lire aussi : La Tribune Auteuil partiellement fermée pour une rencontre

Mayulu ou F.Ruiz dans l’entrejeu ?

Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans quelques joueurs comme Matvey Safonov, João Neves, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, tandis qu’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont retenus avec leur sélection pour disputer la finale de la CAN dimanche. Et pour ce match important, le technicien espagnol pourrait aligner la meilleure formation possible sur le papier.

Dans les buts, Lucas Chevalier devrait enchaîner une nouvelle titularisation. En défense, pas de surprise attendue avec Warren Zaïre-Emery et Nuno Mendes au poste de latéraux et une charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho. En l’absence de João Neves, Désiré Doué devrait être aligné dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et Fabian Ruiz, selon L’Equipe. Pour l’attaque, un trio Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola est pressenti. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ identique, à une exception près : la titularisation de Senny Mayulu en lieu et place de Fabian Ruiz.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Doué, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

(L’Equipe) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Doué, Vitinha, F.Ruiz – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Doué, Vitinha, Mayulu – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

(Le Parisien) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes – Doué, Vitinha, Mayulu – Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola Le XI probable du LOSC (L’Equipe) : Özer – Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud – Bentaleb, Bouaddi – E.Mbappé, Haraldsson, Correia – Giroud (c)

(L’Equipe) : Özer – Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud – Bentaleb, Bouaddi – E.Mbappé, Haraldsson, Correia – Giroud (c) Le XI probable du LOSC (Le Parisien) : Özer – Meunier, Mandi, Alexsandro, Perraud – Bentaleb, Bouaddi – E.Mbappé, Haraldsson, Sahraoui – Giroud (c)

Les compositions probables de PSG / LOSC (L’Equipe)

Les compositions probables de PSG / LOSC (Le Parisien)