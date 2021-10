PSG / LOSC : Les notes des Parisiens

Le PSG retrouvait le Parc des Princes pour la dernière fois avant la trêve internationale de novembre en recevant le champion de France en titre, le LOSC. Après un match nul décevant contre l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome (0-0), le club de la capitale voulait retrouver le chemin de la victoire. Incertain avant le début de cette rencontre, Leo Messi a finalement été titularisé dans l’axe de l’attaque par Mauricio Pochettino accompagné d’Angel Di Maria et de Neymar Jr. À noter le retour de Juan Bernat dans le onze de départ, une première depuis septembre 2020 ! Le PSG commence cette rencontre de la pire des façons avec des occasions concédées, un jeu inexistant et des faillites individuelles… Le LOSC ouvre logiquement le score grâce à Jonathan David (31′). Les Rouge & Bleu tâtonnent et rentrent au vestiaire mené, ils sont même sifflés par le Parc. Au retour des vestiaires première surprise avec la sortie de Messi pour Icardi. Les Rouge & Bleu continuent de souffrir jusqu’au passage à une défense à 3… Juste avant la 75e minute, Marquinhos égalise grâce à un gros travail de Di Maria. L’Argentin sera décisif à quelques minutes du coup de sifflet final en ajustant parfaitement Grbic ! Score final : 2-1. Paris reste invaincu à domicile cette saison, et aura fat vivre de drôles d’émotions à ses supporters... Rendez-vous ce mercredi avec un déplacement périlleux face à Leipzig.

Les notes Canal Supporters : Donnarumma 7 – Kehrer 4, Marquinhos 7, Kimpembe 5,5, Bernat 5 – Wijnaldum 4,5, Gueye 5, Danilo Pereira 5,5 – Di Maria 7,5 , Messi 3, Neymar 7 – Icardi 5

