PSG / LOSC – Les notes des Parisiens

Ce samedi soir, le PSG a livré un véritable récital face au LOSC à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Et l’ensemble de l’effectif a brillé au Parc des Princes.

Le PSG est prêt pour son match de Ligue des champions. En gérant une nouvelle fois à la perfection son effectif, Luis Enrique a vu son équipe livrer une performance XXL face au LOSC ce samedi soir en Ligue 1 (4-1). Et les Rouge & Bleu ont surtout offert du grand spectacle lors de la première période avant d’être en mode gestion au retour des vestiaires.

Doué irrésistible, Dembélé frappe encore, Barcola intenable

Si l’ensemble du collectif a brillé pendant les quarante-cinq premières minutes, quelques joueurs ont continué à surfer sur leur forme du moment à l’image d’un Désiré Doué irrésistible et auteur d’une frappe superpuissance en pleine lucarne. À cela s’ajoute une passe décisive sur le but de Marquinhos L’international Espoir français est parvenu à devenir un maillon important de l’équipe parisienne grâce sa qualité technique. De son côté, Ousmane Dembélé a encore frappé avec son 18e but en 2025. Le numéro 10 parisien marche sur l’eau depuis plusieurs matches et a aussi vu Lucas Chevalier réaliser quelques parades sur ses tentatives. L’international français a aussi délivré une passe décisive dans cette rencontre.

Autre élément offensif en forme : Bradley Barcola. L’ailier de 22 ans été intenable pour les défenseurs lillois avec l’ouverture du score en prime. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz a aussi parfaitement orienté le jeu de son équipe avec 97% de passes réussies tandis que João Neves a eu un impact important dans ses actions offensives.

Les notes du PSG : Donnarumma 6 – Hakimi 6.5 ; Beraldo 7 ; Marquinhos 7 ; Nuno Mendes 6 – Neves 7.5 ; Ruiz 7.5 ; Doué 8 – Dembele 8 ; Barcola 7.5 ; Ramos 6