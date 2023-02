Dans un match décousu, le PSG a arraché la victoire face au LOSC (4-3) en fin de rencontre et s’octroie une bouffée d’oxygène avant le déplacement à Marseille. Mais, cette équipe parisienne affiche toujours de nombreuses carences.

Les supporters du PSG sont passés par toutes les émotions ce dimanche après-midi. Malgré une avance de deux buts après 20 minutes de jeu, les Rouge & Bleu ont cédé à trois reprises avant d’arracher les trois points en fin de rencontre grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi (4-3). Si ce succès est en grande partie obtenue par la rage de vaincre de Kylian Mbappé et permet de mettre fin à une série de trois défaite d’affilée, de nombreuses lacunes sont encore perceptibles.

Mbappé, la rage de vaincre

Pour sa première titularisation depuis sa blessure le 1er février dernier, Kylian Mbappé a été l’homme le plus important au PSG durant cette rencontre. Outre son doublé, il a surtout été le joueur qui a initié la révolte parisienne dans les dernières minutes en n’hésitant pas à haranguer la foule et à motiver ses coéquipiers, le tout en n’étant pas à 100% comme l’a précisé le champion du Monde 2018 en après-match : « Je ne me sens pas encore à 100%. On voit le match et le nombre de ballons que j’ai touché. Mais à un moment, je pioche en début de deuxième mi-temps. De la 45e à la 65e minute, je pioche (physiquement). Après, c’est la fierté qui a parlé parce qu’il n’y avait plus beaucoup d’énergie. On ne voulait pas perdre. » Le Parisien a réussi tous ses dribbles (8/8), a cadrés ses quatre tentatives lors de ce match et a remporté la quasi intégralité de ses duels (10/11). De bon augure avant le Classique la semaine prochaine face à l’Olympique de Marseille, avec en ligne de mire le record de buts d’Edinson Cavani (200 réalisations contre 198 pour Mbappé).

Warren Zaïre-Emery, une entrée pleine de personnalité

Entré à la 75e minute de jeu, Warren Zaïre-Emery est l’un des autres protagonistes qui a changé la face de cette rencontre. Plus intéressant en sortie de banc, le Titi a apporté toute sa personnalité et a notamment été à l’origine du but égalisateur de Kylian Mbappé. Malgré ses 16 ans, le milieu de terrain a montré beaucoup plus en quelques minutes que certains de ses coéquipiers. Le numéro 7 parisien a d’ailleurs fait l’éloge du Titi : « Il a de la personnalité. Pour jouer ici, on veut des joueurs qui ont de la personnalité. Il a 16 ans, on s’en fiche, il ne joue pas avec son numéro dans le dos, il vient et il apporte ce qu’il peut. » En 15 minutes, le natif de Montreuil a réussi toutes ses passes (15/15) et n’a pas hésité à aller au duel (3 duels gagnés sur 5). « Warren a cette capacité à gagner des ballons et à percuter. Il a fait une superbe entrée », a notamment déclaré Christophe Galtier en après-match.

Neymar, un scénario qui se répète

Remuant pendant la première période avec un but et une passe décisive, Neymar Jr commençait à retrouver des repères de jeu avec Kylian Mbappé. Mais comme trop souvent lors de ses six années chez les Rouge & Bleu, le Brésilien s’est blessé à la cheville. Après un contact avec Benjamin André (qui n’a pas reçu de carton jaune), le numéro 10 s’est tordu la cheville droite et a dû quitter ses partenaires sur une civière. Un scénario qui s’est trop souvent répété ces dernières années. Depuis son arrivée en 2017, l’attaquant de 31 ans a subi sa 24e blessure. On rappelle, que le Brésilien avait également souffert d’une entorse à la cheville lors du Mondial au Qatar et avait accéléré sa rééducation pour poursuivre l’aventure avec le Brésil. Des conséquences qui se ressentent encore deux mois plus tard. Même si Christophe Galtier se montre plutôt rassurant sur l’état physique de l’ancien Barcelonais, ce dernier se dirige vers un forfait pour le Classique face à l’OM et reste (très) incertain pour le 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Verratti enchaîne les contre-performances

Entre blessures, suspensions et carton rouge, Marco Verratti vit un début d’année 2023 très compliqué. Titulaire ce dimanche après-midi, l’Italien continue de livrer des prestations en deçà de son talent. Avec un temps de jeu très irrégulier depuis un mois et demi, le milieu de 30 ans montre beaucoup de déchets techniques et d’imprécision dans son jeu. Souvent habile balle au pied face au pressing adverse, l’ancien de Pescara se fait régulièrement subtiliser le ballon dans des zones dangereuses. Chose inhabituelle, Il Gufetto a perdu 15 ballons et a remporté 12 de ses 20 duels face au LOSC. Mais à noter une période de mieux lorsque les Rouge & Bleu ont poussé dans le dernier quart d’heure. Marco Verratti aura deux matches (OM, FC Nantes) pour retrouver une meilleure condition physique et son meilleur niveau avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain.