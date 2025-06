PSG – Lucas Beraldo évoque ses modèles dans le football

Arrivé au PSG durant l’hiver 2024, Lucas Beraldo a rapidement joué avec l’équipe première. Le défenseur central a évoqué ses modèles dans le football.

Lucas Beraldo fait partie de la rotation effectuée par Luis Enrique depuis le début de la saison 2024-2025. Le défenseur central brésilien a joué 33 matches toutes compétitions confondues lors de cet exercice (26 titularisations, 2452 minutes de temps de jeu) pour un but. Dans l’émission Barbershop de PSG TV, Lucas Berlado s’est confié et a évoqué ses modèles dans le football.

A voir aussi : PSG – Changement de numéro pour Lucas Beraldo

« Mon père a toujours été mon idole sur le terrain »

« Oui, je pense que mon père a joué un rôle clé pour moi parce qu’il a été joueur et il me donne toujours des conseils sur ce que je fais pour que je m’améliore. Donc, il faut que je suive ses traces pour continuer comme je suis. Mon père a toujours été mon idole sur le terrain, tout comme Marquinhos et Thiago Silva. Ce sont des joueurs incroyables qui m’ont beaucoup inspiré », lance Lucas Beraldo avant d’évoquer sa vie à Paris. « J’aime vraiment vivre à Paris. C’est une vie incroyable. Pouvoir voir la tour Eiffel tous les jours et toute cette vie à Paris. Les Français. C’est génial de vivre ici. » Lucas Beraldo a enfin évoqué la Coupe du monde des clubs. « Je pense que ce sera une expérience unique. Car c’est la première fois de tout, de la compétition, de tout. Et de pouvoir tous ces jours avec mes coéquipiers, c’est une belle opportunité. »