PSG – Lucas Beraldo, une adaptation express

Titulaire en défense centrale face à la Real Sociedad, le défenseur du PSG, Lucas Beraldo, a livré sa meilleure partition depuis son arrivée dans la capitale il y a deux mois.

Alors que son recrutement a amené de nombreux doutes dans les têtes des supporters parisiens en raison de son inexpérience en Europe, Lucas Beraldo monte en puissance depuis quelques matches, seulement deux mois après son arrivée. Positionné dans un premier temps dans un rôle inhabituel de latéral gauche, le Brésilien de 20 ans avait affiché des lacunes criantes. Mais rapidement, l’ancien de Sao Paulo est devenu une valeur sûre en charnière centrale, profitant aussi des absences de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar et du retour tardif de Nuno Mendes à la compétition. Et Lucas Beraldo a confirmé sa forme du moment lors du match retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad.

Le rôle important de Marquinhos dans l’intégration de Lucas Beraldo

Comme le rapporte Le Parisien, « le temps d’une soirée, qui a confirmé qu’il était définitivement plus à l’aise dans l’axe que dans le couloir gauche où son bilan reste contrasté, Beraldo a impressionné par son calme et son jeu plein de personnalité. » Des caractéristiques souhaitées par Luis Enrique et Luis Campos lors des recherches pour un nouveau défenseur central pendant le mercato hivernal. Le conseiller football avait proposé trois candidatures au coach et les deux hommes ont opté pour le Brésilien. Avec la blessure de Milan Skriniar, Lucas Beraldo a connu une adaptation express et a très vite été responsabilité par le technicien espagnol, désireux de le faire confronter à la réalité du football européen. Depuis le début d’année, le futur international brésilien est le troisième joueur le plus utilisé (12 matchs joués, 900 minutes) par Luis Enrique, derrière Kylian Mbappé (948) et Vitinha (940). Il a surtout terminé en intégralité 8 des 9 derniers matches des champions de France, indique le quotidien francilien. Preuve de la grande confiance que lui accorde le coach parisien. « Le courant est très vite passé entre eux et leurs échanges en espagnol ou en portugais ont facilité son adaptation dans le groupe, où il a pris place entre Danilo et Donnarumma dans le vestiaire du Campus. »

Lucas Beraldo a récemment déménagé dans un logement à proximité du Campus PSG, où il habite avec sa maman et il reçoit régulièrement la visite de sa fiancée et de son père. Son capitaine, Marquinhos, joue aussi un rôle important dans l’intégration rapide du numéro 35 des Rouge & Bleu. « Beraldo ne s’en cache pas : la présence de son compatriote, qu’il considère comme son idole, est l’une des raisons qui l’ont poussé à s’engager avec le PSG. Le jeune homme avait à cœur de jouer et grandir aux côtés du capitaine qu’il regarde à la télévision depuis tout petit », explique LP. Il voit désormais son compatriote brésilien comme un guide et un grand frère, toujours prêt à lui distiller des conseils. Désormais les deux Parisiens vont aussi se côtoyer en sélection.