Depuis la fin de la saison dernière et la demi-finale aller de C1 face au BVB, Lucas Hernandez souffre d’une rupture du ligament croisé. Une blessure qui devrait l’écarter des terrains jusqu’au moins le début de l’année 2025.

Le 1er mai dernier, le PSG a affronté le Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions (défaite 1-0) au Signal Iduna Park. Au cours de la rencontre, sur l’action du but de Niclas Fülkrug (36e), le duel entre l’attaquant allemand et Lucas Hernandez aura été fatal au défenseur français qui a été victime d’une rupture du ligament croisé. Un an et demi après la même blessure survenue lors de l’entrée en lice de l’Equipe de France à la Coupe du Monde 2022. Si aucune date officielle n’a été annoncée, Lucas Hernandez ne devrait pas refouler de pelouse en match officiel avant le début de l’année 2025. Ce mercredi 4 septembre, le Paris Saint-Germain annonce sur ses réseaux sociaux que « Lucas Hernández reprend son protocole de rééducation à Aspetar au Qatar« .