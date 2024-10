PSG : Lucas Hernandez de retour plus tôt que prévu ?

Le 1er mai dernier, en demi-finale aller de Ligue des Champions, Lucas Hernandez est victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche. S’il poursuit son protocole de reprise, l’international français pourrait retrouver la compétition en 2024.

Après sa terrible blessure le 1er mai dernier, Lucas Hernandez était annoncé blessé et une absence sur toute l’année 2024 à minima était annoncée. Ce vendredi, dans son point médical, le PSG annonce que son défenseur français « poursuit son protocole de reprise« . Concernant son retour à l’entraînement, nos confrères du Parisien affirment que l’ancien du Bayern Munich « pourrait revenir dans quelques semaines à l’entraînement« . De quoi espérer un retour à la compétition plus tôt que prévu ? Là encore, en interne « on se montre même optimiste pour le voir disputer quelques minutes avant la fin de l’année civile« . Ainsi, Lucas Hernandez pourrait prendre part à la seconde partie de saison, selon l’évolution de son protocole de reprise.