A l’occasion de la sixième journée de Ligue des Champions, le PSG s’est imposé (0-3) sur la pelouse du RB Salzbourg. Une soirée en demi-teinte pour Lucas Hernandez.

Le PSG a renoué avec la victoire en Ligue des Champions, en s’imposant 3 buts à 0 face au RB Salzbourg. Une victoire on ne peut plus importante afin de rester en vie dans la course à la qualification en seizième de finale de la nouvelle formule en C1. En plus du succès, Luis Enrique peut se réjouir de récupérer du sang frais avec le retour de blessure de Lucas Hernandez. Le défenseur français a refoulé une pelouse en compétition officielle sept mois après sa blessure sur celle du Borussia Dortmund. En effet, à la 83e minute de jeu de ce RB Salzbourg / PSG, le champion du monde 2018 a fait son entrée en jeu, prenant la place de Nuno Mendes. Cependant, la soirée reste en demi-teinte pour Lucas Hernandez. En effet, le numéro 21 Rouge & Bleu en déplacement en Autriche, des malfaiteurs ont tenté de pénétrer dans son domicile.

Les fait rapportés par nos confrères d’RTL auraient eu lieu quelques heures avant le coup d’envoie de la sixième journée de Ligue des Champions pour le PSG. Cependant, la tentative ne serait pas allé plus loin. En effet, les malfaiteurs semblent avoir été repoussés par le chien présent également au domicile et la société de protection en charge des lieux. C’est en tous cas ce que montre la story Instagram publiée par Victoria Triay, la compagne de Lucas Hernandez, qui n’a pas manqué de remercié son « héros » sur le réseaux social.