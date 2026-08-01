PSG – Luciano Spalletti vend la mèche pour Randal Kolo Muani

On se rapproche de la fin d’un feuilleton qui a duré presque deux ans. Randal Kolo Muani devrait enfin définitivement rejoindre la Juventus Turin cet été.

Arrivé au PSG lors du dernier jour du mercato estival 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort pour 95 millions d’euros bonus compris, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer dans l’effectif de Luis Enrique (54 matches, onze buts, sept passes décisives). Prêté à la Juventus Turin lors du mercato hivernal 2025, il avait ensuite été prêté à Tottenham la saison dernière. Mais après seulement cinq buts et trois passes décisives en 41 matches avec les Spurs, le club anglais n’a pas souhaité le conserver.

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« Nous sommes content des arrivés de Kolo Muani et Alajbegovic »

Pas dans les plans du PSG, l’international français n’avait qu’un souhait pour son avenir, retourner à la Juventus Turin. S’il a rapidement trouvé un accord avec la Vieille Dame pour son futur contrat, il attendait que les deux clubs trouvent un terrain d’entente. Ces dernières heures, on parle d’un accord pour un prêt payant avec obligation d’achat pour l’ancien Nantais. Dans le détail, le prêt payant est de quatre millions d’euros, accompagné d’une obligation d’achat de 34 millions d’euros et de 12 millions de bonus. Le transfert est tout proche d’être officialisé. Luciano Spalletti, le coach de la Juve considère lui Randal Kolo Muani comme un de ses joueurs. « Le mercato est difficile pour tous les clubs, et un peu plus pour nous. Nous sommes contents des arrivées de Kolo Muani et Alajbegovic. Il manque maintenant un meneur de jeu et un attaquant capable de prendre la profondeur« , lance le coach italien après le match amical de la Juventus contre Nice cet après-midi (2-0) dans des propos relayés par Foot Mercato. De son côté, Orazio Accomando, journaliste pour Sport Mediaset, explique que les derniers détails administratifs sont en cours de résolution pour une arrivée de Randal Kolo Muani à la Juventus. L’attaquant pourrait arriver dans la journée à Turin pour passer ses examens médicaux préalables à sa signature.