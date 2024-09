Invité à quitter le PSG cet été, Milan Skriniar est finalement resté chez les Rouge & Bleu. Et pour Luis Campos, le défenseur parisien retrouvera son meilleur niveau.

Arrivé libre au PSG à l ‘été 2023, Milan Skriniar n’a pas convaincu Luis Enrique durant la saison 2023-2024. Malgré une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant quelques mois en début d’année, l’ancien de l’Inter ne correspond pas au profil recherché par le technicien espagnol pour sa défense centrale. Ainsi, l’international slovaque a été invité à quitter le club cet été. Cependant, aucun point de chute n’a été trouvé pour le défenseur de 29 ans.

Présent cette semaine à Porto pour lors du Thinking Football Summit, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, s’est exprimé sur le cas Milan Skriniar, dans des propos rapportés par L’Equipe. Et le dirigeant parisien croit à un retour à son meilleur niveau du numéro 37 du PSG, qui est encore sous contrat jusqu’en 2028. « Il faut comprendre le contexte pour (Milan) Skriniar et Manuel Ugarte. Il y a eu une modification du projet la saison dernière, une nouvelle façon de jouer. Skriniar reste l’un des meilleurs défenseurs centraux du football européen », a déclaré dans un premier temps Luis Campos. « L’année a été difficile, avec deux blessures qui l’ont empêché d’atteindre le niveau attendu. Nous comptons tous sur Skriniar et nous nous attendons tous à ce que Skriniar joue à nouveau à son niveau. Et ce que nous attendons et exigeons, c’est qu’il joue à nouveau à son niveau et qu’il apporte une forte contribution à la campagne 2024-2025 du PSG. »