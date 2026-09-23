PSG – Luis Campos impressionné par João Neves et Vitinha

Recrutés par Luis Campos, João Neves et Vitinha ont bluffé le dirigeant du PSG, qui les suivait depuis plusieurs années avant leur arrivée à Paris.

La paire João Neves-Vitinha fait le bonheur du PSG depuis quelques saisons déjà. Le duo portugais est rapidement devenu incontournable sous les ordres de Luis Enrique et s’est imposé comme une référence dans les succès du PSG en Ligue des champions. Recrutés par Luis Campos, les deux milieux de terrain étaient suivis de près par le dirigeant portugais.

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« Même s’il est très jeune, João Neves est déjà une personne mature »

Malgré tout, le conseiller sportif du PSG reste bluffé par les qualités des deux joueurs, comme il l’a déclaré dans le Portugal Football Summit Podcast : « Je connais également Vitinha depuis très longtemps, depuis qu’il a 16 ou 15 ans. Il m’a toujours impressionné. L’année dernière déjà, il figurait parmi les trois meilleurs joueurs du monde et aujourd’hui, il est considéré comme l’un des meilleurs. Il y a un Vitinha avant et après Sérgio Conceição qui, à mon avis, a été fondamental au moment où il lui a apporté une autre intensité dans le jeu, une autre dimension physique et peut-être une meilleure compréhension des différentes phases du jeu », a d’abord déclaré Luis Campos au sujet de Vitinha.

Puis, le dirigeant parisien a exprimé son admiration devant l’évolution de João Neves : « J’ai passé de nombreuses journées à étudier João. Il a été évalué à un niveau très élevé. On l’appelle un B1. Un B1 est un jeune joueur qui peut évoluer en A1. C’est un joueur qui peut devenir l’un des deux ou trois joueurs les plus importants d’une équipe. Je pense que João s’oriente dans cette direction, vers le statut de joueur A1. João peut encore beaucoup progresser. Il a encore un énorme potentiel à exploiter et c’est déjà un joueur de haut niveau. Il y avait de la place pour lui. Il nous fallait un joueur avec ce profil. Un joueur capable de faire le lien entre la défense et l’attaque, avec une grande intensité et une bonne prise de décision. On s’en fichait que João soit grand, petit, blond ou brun. Ce qui nous intéressait, c’était de trouver quelqu’un capable d’apporter de l’intensité à notre milieu de terrain et de prendre de bonnes décisions. Un joueur capable de presser et de contre-presser à haute intensité tout en ayant suffisamment de temps pour réfléchir clairement à ses décisions lorsqu’il avait le ballon dans les pieds. C’est un gamin exceptionnel. Il est en train de devenir un joueur capable, à lui seul, d’être l’une des deux ou trois pièces les plus importantes d’une équipe. Je pense que João va dans cette direction. João a eu une vitesse d’adaptation extraordinaire. Même s’il est très jeune, c’est déjà une personne mature. Et tout cela l’a aidé à gagner au PSG. »