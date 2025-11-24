PSG – Luis Campos : « L’objectif à long terme ? On espère ne plus devoir payer de grosses sommes sur le marché des transferts »

A l’occasion des 50 ans du centre de formation du PSG, une table ronde s’est tenu ce lundi 24 novembre au Campus de Poissy (78). Celle-ci a réuni Luis Campos, Yohan Cabaye et Sabrina Delannoy.

L’objectif avec le centre de formation à long terme

« L’objectif à long terme ? On espère ne plus devoir payer de grosses sommes sur le marché des transferts et avoir une équipe avec davantage de joueurs issus de notre centre de formation, de la région parisienne ! ».

La construction de l’effectif parisien aujourd’hui

« Le but n’est pas d’avoir 2 joueurs par poste, mais d’avoir 14-15 joueurs avec la compétence de jouer dans une équipe comme celle du PSG + capables de jouer à différents postes. Et donc ça laisse l’opportunité d’avoir 6-7 jeunes du centre à l’entrainement pro ».

Le mérite des titis parisiens

« Les jeunes qui jouent avec les pros, ce ne sont pas des cadeaux… Ils le méritent ! C’est la culture du mérite qui a dans ce club ».

La qualité de la formation parisienne en ce moment

« La formation au PSG ces 2 dernières années, c’est extraordinaire ! Au-delà du talent, il y a un respect. Quand je vois les joueurs qui sont montés récemment avec les pros, ils ont la capacité de bien comprendre, d’être à l’écoute. Ils ont cette éducation pour bien intégrer l’équipe première ! ».

La parcours de Quentin Ndjantou

« J’ai une belle historie concernant Quentin Njantou. Sa saison était compliquée car il a eu une grave blessure. Et il y avait des doutes… mais Yohan (Cabaye) a insisté pour lui, a énormément cru en lui ! Et depuis, il a fait des matchs extraordinaires avec la Youth League et maintenant on a un joueur avec un énorme potentiel au PSG ! ».

🔴🗣️ @luiscamposFoot : "Un club satellite au PSG ? On est en train d’étudier ce dossier qui pourrait nous amener des choses positives, des solutions pour grandir, à rendre les jeunes plus compétitifs. On ne veut pas faire d’erreurs !" pic.twitter.com/NEnTGklJGT — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 24, 2025 X : @CanalSupporters

Le marché des transferts

« Le marché des transferts ? Ce n’est pas parce qu’on va beaucoup au supermarché qu’on est un bon cuisiner. Le PSG reste toujours à l’affût des grandes opportunités sur la marché, mais on ne prendra pas de risque pour l’économie du PSG ! ».

Un club satellite pour le PSG ?

« Un club satellite au PSG ? On est en train d’étudier ce dossier qui pourrait nous amener des choses positives, des solutions pour grandir, à rendre les jeunes plus compétitifs. On ne veut pas faire d’erreurs ! ».