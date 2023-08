PSG : Luis Campos sur la sellette ?

Alors que le mercato bat son plein, le PSG serait en pleine réflexion quant à l’avenir de Luis Campos. En effet, les jours du conseiller du football du club de la capitale seraient comptés sous les cieux parisiens. Plusieurs facteurs pousseraient la direction du Paris Saint-Germain à penser à se séparer du dirigeant portugais.

Après un peu plus d’un un au Paris Saint-Germain, le conseiller du football, Luis Campos, serait pointé du doigt en interne. En effet, après avoir été à la tête du mercato estival 2022, hivernal 2023, et aujourd’hui estival 2023, le Portugais de 58 ans ne semble pas faire l’unanimité au PSG. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères du Parisien en s’appuyant sur les trois paramètres qui poussent les hautes sphères à Doha à réfléchir à l’avenir de Luis Campos.

🚨 Critiqué pour son recrutement et fragilisé par la situation avec Kylian Mbappé, le PSG pourrait évincer Luis Campos dès le mois de septembre 🔜🚪🇵🇹



Lors de son arrivée l’été dernier, Luis Campos s’est rapidement mis au travail avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz. Un recrutement qui a beaucoup interrogé et ne fait pas l’unanimité. En effet, ces recrues ne sont pas parvenue à s’imposer et donner entière satisfaction sur le plan sportif. Si Luis Campos a longtemps avancé l’argument Antero Henrique qui faisait office de frein dans les négociations, ses dirigeants lui reprochent également le dossier Mbappé. En effet, proche du joueur, le dirigeant portugais n’est pas parvenu à le faire prolonger au-delà de 2025, un véritable échec sur ses épaules selon Le Parisien. Ces derniers affirment par ailleurs que Luis Campos n’était pas pour l’idée d’écarter Kylian Mbappé de la tournée estivale en Asie, mais a du se plier à la décision de Nasser Al-Khelaïfi, soutenu par les décideurs à Doha.

L’omniprésence Jorge Mendes

Entre son mercato estival 2022, l’échec à l’hiver 2023 et l’échec sur le dossier Mbappé, Luis Campos est également pointé du doigt pour sa proximité avec Jorge Mendes. En effet, si ce dernier entretient de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et l’état major à Doha, il est également très proche de Luis Campos. Cette amitié entre Portugais permet à l’agent influent de placer ses pions facilement sous les cieux parisiens depuis la nomination de l’ancien directeur sportif du LOSC. La dernière piste en date, Gonçalo Ramos, ne fait pas l’unanimité en interne selon Le Parisien, et trouve sa genèse auprès de la relation entre Jorge Mendes et Luis Campos. Une omniprésence de l’agent lusitanien qui fait grincer des dents les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui en ce sens, devrait faire un point à l’issue du mercato quant à l’avenir de son conseiller du football. Contacté par nos confrères du Parisien, le club de la capitale dément l’information, et le principal intéressé lui, ne répond pas.