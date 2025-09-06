Luis enrique
PSG – Luis Enrique blessé et opéré de la clavicule

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 septembre 2025

Pendant la trêve internationale, Luis Enrique aime s’adonner à sa passion pour le vélo. Hier, le coach du PSG a chuté à vélo et a dû être opéré après une fracture à la clavicule. 

Le PSG ne reprendra le chemin des terrains que le 14 septembre prochain avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Durant la trêve internationale, Luis Enrique doit entraîner une équipe sans seize joueurs convoqués avec leurs sélections nationales. Pendant son temps libre, le coach parisien n’hésite pas à prendre son vélo, l’une de ses passions en dehors du football. Hier soir, l’ancien sélectionneur de la Roja s’est accordé une sortie à vélo. 

Victime d’une chute à vélo

Mais cette dernière s’est mal terminée. En effet, le PSG a fait savoir que son coach a été victime d’une chute hier. Après avoir été pris en charge par les secours, il a pris la direction de l’hôpital afin de subir une opération pour une fracture de la clavicule. Dans son tweet, le PSG « tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. » Il a enfin fait savoir qu’il communiquera davantage d’informations prochainement sur l’état de santé de Luis Enrique.

