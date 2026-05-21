PSG – Luis Enrique connaît la date de sa retraite

Luis Enrique est entraîneur depuis 2008. Cela fait donc dix-huit ans qu’il est sur les bancs. S’il devrait prolonger son contrat avec le PSG, il sait déjà quand il prendra sa retraite.

Entraîneur du PSG depuis l’été 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale et lui a permis de remporter la première Ligue des champions de son histoire. Le 30 mai prochain, il pourrait réaliser un doublé, ce qui le ferait entrer encore plus dans l’histoire du football et des Rouge & Bleu. Il deviendrait très certainement le meilleur entraîneur de l’histoire du PSG, s’il ne l’est déjà pas. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale, il discute d’une prolongation et pourrait être encore lié au PSG jusqu’en juin 2030. Ce contrat pourrait être son dernier en tant qu’entraîneur.

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« Je ne veux pas être le grand-père qui entraîne »

En effet, dans une interview accordée au média espagnol La Nueva España, l’entraîneur du PSG a expliqué qu’il ne comptait pas être un entraîneur « grand-père ». « Jusqu’où je me vois entraîner ? C’est une très bonne question, parce que je me la pose. Je dis à ma femme : « Je ne veux pas être le grand-père qui entraîne. Je ne veux pas l’être, mais bien sûr, j’en vois de plus en plus. Je pense qu’au-delà de soixante ans… D’ailleurs, je taquine mon frère Felipe en lui disant : ‘Je vais devoir prendre ma retraite avant toi.’ Il a un an de moins que moi, il a 55 ans, et prendra sa retraite à 61 ans… alors faites le calcul », lance le coach du PSG dans cette interview. « Je ne me vois pas entraîner après 60 ans ? Non. Mais je ne vais pas cracher vers le haut non plus, car chaque fois que vous crachez vers le haut, vous savez déjà où il peut tomber. Je ne sais pas. Mais j’espère que non. Si je ne fais pas cette retraite avant mon frère, je pense que c’est une erreur. Si j’ai de l’énergie et que j’en ai envie, qui sait. » Sur le point de prolonger son contrat jusqu’en juin 2030, le PSG pourrait donc être son dernier projet selon ses dires.