PSG : Luis Enrique dévoile quel a été le déclic pour Ousmane Dembélé cette saison !

Avant la 22e journée de L1 et le déplacement du PSG sur la pelouse du TFC ce samedi (21h sur DAZN), Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match.

La forme du moment (PSG TV)

« Les résultats peuvent varier, mais l’important, c’est de voir comment joue l’équipe. C’est pour moi très important. Nous sommes dans un très bon moment, chaque match est important. On essaie de prendre du plaisir en jouant et faire plaisir à nos supporters en jouant ce football. On n’a pas su gagner contre Toulouse la saison dernière en Ligue 1, donc ce sera à nouveau difficile ».

Un calendrier surchargé est-il une chance pour un groupe ?

« Nous avons des joueurs capables d’enchaîner, je suis très chanceux d’avoir ce groupe de joueurs ».

L’efficacité offensive du PSG en ce moment

« Nous sommes dans un moment très particulier. Toute l’équipe est efficace, ça nous rend très heureux, ça nous donne de l’énergie pour continuer à lutter dans toutes les compétitions ».

A quel match s’attendre face au TFC

« Ils ont des difficultés dernièrement à domicile, mais leur entraîneur connaît très bien notre idée de jeu. Nous n’avons pas battu Toulouse la saison dernière en Ligue 1. Ils ont réussi à gagner chez nous. Leur entraîneur sait comment nous créer des problèmes ».

La vague positive du moment

« On distribue les notes à la fin de l’année scolaire. Mais c’est aujourd’hui positif. Les joueurs et le staff sont sur la même ligne, c’est très positif ».

A propos de Joao Neves

« Il est arrivé avec ses qualités. Nous savions qu’il allait devenir un joueur très important pour nous. C’est comme Beraldo, qui s’est adapté très rapidement. Nous avons des joueurs très bons défensivement et avec le ballon ».

Le jeu sans ballon du PSG

« Je n’ai plus besoin de le demander aux joueurs, ils ont intériorisé tout ça. Il faut tout de suite savoir presser. Ils ont intégré tout ça. Il y a des nuances en fonction des matchs. Ce n’est pas pareil de défendre contre Brest ou Toulouse ».

Luis Enrique aime le jeu de son équipe

« La première chose, c’est qu’il faut que les joueurs sentent qu’on leur fait confiance, c’est pour ça que je change mes compos de départ. Notre idée centrale c’est d’être imprévisible pour l’adversaire et prévisible pour nous. J’aime comment on joue ».

La réussite et l’exportation des entraîneurs espagnols

« Beaucoup d’entraîneurs espagnols travaillent partout dans le monde, même chose pour les joueurs. Il y a eu des pionniers qui ont ouvert la voie quand ce n’était pas si fréquent que cela. C’est positif et important. Le foot est universel. Il y a eu par exemple Rafa Benitez comme pionnier, il a été l’un des premiers à avoir du succès à l’étranger. Le meilleur pour moi c’est Guardiola ».

Le déclic pour Ousmane Dembélé et sa part de responsabilité sur les performances du Français

« Ma part de responsabilité ? La meilleure chose que j’ai pu faire, c’est de ne pas l’avoir fait jouer à Londres (contre Arsenal) quand tout le monde m’a critiqué. Tout le reste, c’est lui qui l’a fait tout seul ».

Jouer à 3 ou 4 offensifs ?

« Ça dépend de chaque type de match, on peut jouer avec 4 ou 5 attaquants s’ils défendent comme des milieux ou des défenseurs ».

Fabian Ruiz souvent critiqué

« Très content de ses performances. Il a parfois été critiqué mais c’est l’un de mes meilleurs milieux de terrain. Il peut faire des passes décisives, jouer entre les lignes, créer des occasions. On oublie qu’il a été élu meilleur joueur de l’Euro. Ne pas l’avoir pris au Mondial a été une erreur de ma part. Il peut encore s’améliorer, comme tout le monde. Il joue tout le temps à fond, il est toujours prêt, il est très important pour nous ».