Le calendrier des officialisations au PSG se précise un peu plus. En effet, cette semaine, le mercato estival parisien pourrait considérablement avancer. Les jours passent et les dates tombent sous les cieux parisiens.

Annoncé avec insistance depuis quelques semaines, Luis Enrique sera le prochain entraîneur du PSG et prendra donc la place, sur le banc du club de la capitale, de Christophe Galtier. Ce dernier devrait voir son licenciement acté ce mercredi selon les dernières informations de nos confrères du Parisien. Les mêmes échos affirment que la présentation et l’intronisation officielle du technicien espagnol devrait se faire jeudi, lors d’un point presse présenté par Nasser Al-Khelaïfi. Un évènement au cours duquel le président du Paris Saint-Germain devrait parler d’une nouvelle ère qui débute pour le club de la capitale. Le dirigeant qatari ne devrait par ailleurs pas échapper aux interrogations sur le dossier Kylian Mbappé. De son côté, Luis Enrique aura l’occasion pour sa première sortie médiatique en tant que coach parisien de s’expliquer sur ses motivation, ses objectifs, mais aussi son calendrier à court terme. Selon Le Parisien, « le PSG devrait reprendre lundi 10 juillet dans ses toutes nouvelles installations à Poissy, là où Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele se préparent depuis le 28 juin« . Le nouveau centre d’entraînement du club de la capitale a été visité par Luis Enrique lors de son escapade de 48h à Paris la semaine passée, une visite qui aurait subjugué l’ancien sélectionneur de La Roja. Si le 10 juillet, lors de la reprise, de nombreux internationaux seront encore en vacances, le technicien espagnol devrait avoir son effectif au complet sur les pelouses de Poissy (78) aux alentours du 17 juillet, soit 3 jours avant le vol pour le Japan Tour 2023. Une tournée estivale qui se tiendra du 22 juillet au 2 août, et durant laquelle le Paris Saint-Germain disputera trois rencontres amicales.

La reprise rythmée par le mercato ?

Si les contours de l’intronisation de Luis Enrique et de la reprise se dessinent, le mercato avance également, et devrait rythmer le retour à l’entraînement. En effet, selon Le Parisien, les officialisations des recrues devraient s’enchaîner. Nos confrères avancent les signatures d’ores et déjà actées de Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Marco Asensio et Lucas Hernandez. Pour entrer plus en détails, en plus d’avoir parapher leur contrat, ces quatre joueurs ont même déjà pris la pose avec le maillot du Paris Saint-Germain, et attendent les communications officielles, avant de s’afficher avec leurs nouvelles couleurs.