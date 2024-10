A l’occasion de la 33e journée de Ligue 1 la saison passée, le PSG a reçu son titre de champion de France. Une cérémonie qui a été organisée sur la pelouse du Parc des Princes dans la foulée d’une défaite (1-3) qui a fait tâche face au Toulouse FC.

Lors de l’avant dernière journée de championnat la saison passée, le Paris Saint-Germain recevait le Toulouse FC au Parc des Princes le 12 mai dernier. Une rencontre au terme de laquelle le club de la capitale s’est vu remettre le titre de champion de France au milieu de sa pelouse. Si le moment était censé être festif, Luis Enrique affirme avoir été furieux ce soir-là, en raison de la défaite concédée sur le score de 3 buts à 1 : « C’est le titre de champion que j’ai le moins fêté. J’étais tellement en colère. J’aurais pu casser le podium. J’étais tellement en colère… La compétition me définit, alors pour moi, ce jour-là, c’était de la merde« , a confié le technicien espagnol au cours de la série documentaire sur lui diffusée par Movistar +.

L’émotion concernant sa fille Xana

Dans ce même épisode de la série documentaire « Vous n’avez aucune p***** d’idée », Luis Enrique revient sur la perte de sa fille Xana, à l’âge de 9 ans d’un cancer des os en 2019 : « J’ai dit à Elena (sa femme ; NDLR) : ‘Xanita me manque, aujourd’hui, c’est le jour de Xanita’ […] Est-ce que je me considère comme chanceux ou malchanceux? Je me considère comme chanceux, très chanceux. Xana est venue vivre avec nous pendant neuf merveilleuses années. Nous avons des milliers de souvenirs d’elle. Des vidéos, des choses… incroyables (…) Xana est vivante. Sur le plan physique, elle ne l’est pas, mais sur le plan spirituel, elle l’est. Nous parlons d’elle tous les jours, nous rions et nous nous souvenons. Je pense que Xana nous voit encore« .