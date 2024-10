PSG : Luis Enrique en passe de prolonger pour deux saisons

Le PSG est en passe de confirmer son changement de cap en renouvelant sa confiance à Luis Enrique. En effet, en fin de contrat en juin prochain, le technicien espagnol devrait prolonger l’aventure.

A son arrivée au PSG au cours de l’été 2023, Luis Enrique a paraphé un bail le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Ainsi, à la fin de cette saison, le technicien espagnol arrivera au terme de son contrat. Cependant, le Paris Saint-Germain souhaiterait lui renouveler sa confiance, et confirmer l’ambition de monter un projet à moyen / long terme. Dans ce contexte et selon les informations de Fabrice Hawkins qui confirment celle d’Abdellah Boulma, le club de la capitale serait en passer de faire signer une prolongation de contrat de deux saisons à Luis Enrique. Un dossier qui était dans les tuyaux « depuis un moment« . Si l’ancien sélectionneur de La Roja va jusqu’à la fin de son futur contrat, le banc du PSG sera celui qu’il a le plus connu dans sa carrière d’entraîneur, et le club de la capitale aura son coach qui sera resté le plus longtemps sur son banc depuis les trois saisons de Laurent Blanc entre 2013 et 2016.

Une prolongation en cache une autre ?

De leur côté, nos confrères du Parisien vont dans le même sens, mais affirment que Luis Enrique a d’ores et déjà signé le contrat. Dans ce dossier, reste à annoncer la nouvelle afin de l’officialiser. Un élan qui pourrait être suivi par une prolongation de Luis Campos également : « Le conseiller sportif de la présidence lui aussi en passe de prolonger – il dispose d’une proposition encore à l’étude« , toujours selon Le Parisien.