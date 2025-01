PSG : Luis Enrique fustige, indirectement, Gonçalo Ramos !

En cette veille de 7e journée de C1 et de PSG / Manchester City, Luis Enrique a répondu à ses obligations. La conférence de presse d’avant-match, mais aussi l’interview flash avec le diffuseur, Canal +.

C’est donc au micro de Canal + que Luis Enrique a terminé sa journée avec les médias. A la veille de PSG / Manchester City, le technicien espagnol a été interrogé au centre d’entraînement de Poissy (78) en conférence de presse, avant de répondre aux questions d’Olivier Tallaron, journaliste pour Canal +. Ce dernier a été sur le terrain du poste d’avant-centre avec le coach du Paris Saint-Germain, qui n’a pas hésité à répondre en taclant indirectement son attaquant, Gonçalo Ramos : « Depuis combien d’année Pep Guardiola est à Manchester City ? […] Comment s’appelle leur avant-centre ? Haaland non ? Ok ! … » a rétorqué Luis Enrique, avant qu’Olivier Tallaron ne conclu : « Tout est dit », et se mette à rire avec son interlocuteur. Une séquence durant laquelle le nom de Gonçalo Ramos n’est pas cité, mais plane dans l’air. En effet, Luis Enrique fait référence à l’attaquant norvégien et son niveau, en insinuant que Gonçalo Ramos n’est pas de la même trempe qu’Erling Haaland, et qu’il donc plus logique et/ou facile de jouer avec un avant-centre pour Pep Guardiola.