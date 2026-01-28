PSG – Luis Enrique, la force tranquille

Arrivé au PSG en 2023, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale. Le coach parisien suit sa méthode, sans jamais se renier ni céder à la pression.

Après une saison 2022-2023 compliquée sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG a décidé de confier les rênes de son équipe à Luis Enrique. Le coach espagnol a, dès le début, défini les nouvelles règles à appliquer au sein du club de la capitale, et cela a fonctionné, puisque les Rouge & Bleu ont remporté tous les trophées nationaux et atteint les demi-finales de la Ligue des champions. La saison suivante, le club de la capitale est entré dans l’histoire en remportant sa première Ligue des champions et en s’offrant ensuite un sextuplé. Le Parisien explique que le coach du PSG ne dévie jamais de son cap.

Luis Enrique aime qu’on valorise la culture club

Ou que très rarement. Il s’adapte mais uniquement à l’intérieur du cadre qu’il a posé, mélange de dogmatisme tactique et de fermeté dans les comportements sur le terrain et en dehors, le tout enrobé dans beaucoup d’humour, avance le quotidien francilien. « Comme à l’AS Rome, il y a quelques années, Luis Enrique aime qu’on valorise la culture club, les outils pour travailler, les personnes influentes dans le décor. Il ne cesse de louer les Ultras du PSG, les installations du Campus, le boulot de Luis Campos, le conseiller sportif. Conscient de l’immense fortune du propriétaire du PSG, il n’en abuse pas pour signer des renforts à la moindre occasion. » Signe qu’ils ne l’empêchent jamais d’avancer, il entraîne derrière lui son effectif, même un Gonçalo Ramos qui doit se contenter de quelques miettes. Déçu de sortir vendredi soir à Auxerre (0-1), le Portugais sait que la méthode de son entraîneur lui a d’ores et déjà permis une collecte de trophées qu’il n’aurait jamais connue ailleurs. À Paris, Luis Enrique ne marche jamais seul, conclut Le Parisien.