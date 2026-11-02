PSG – Luis Enrique met en garde ses joueurs avant le match face à Villarreal

À la veille de la rencontre opposant Villarreal au PSG en Ligue des champions, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a répondu aux questions des médias en conférence de presse.

J-1 avant le match entre Villarreal et le PSG en Ligue des champions (21h sur Canal+Foot). Au stade de la Céramique, les Rouge & Bleu auront un objectif clair en tête : réussir un quatre sur quatre et conforter leur place dans le top 8 du classement. Avant cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce lundi.

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Un match spécial face à Villarreal (PSG TV)

« On est contents de venir en Espagne, surtout le staff, et de jouer un match de Ligue des champions. C’est un beau stade. On peut ressentir l’essence du football. Demain, ce sera difficile, car tu joues à l’extérieur dans un match de Ligue des champions et ils ont besoin de gagner des points. Il faut être attentif pour surmonter tout cela. »

Les clés du match (PSG TV)

« Ils jouent un bon football et il sera difficile de leur prendre le ballon, c’est l’une des clés. Il faut s’adapter et s’habituer à faire la différence. C’est la clé face aux équipes de haut niveau. »

Peut-il également tenter des expériences dans ses compositions d’équipe en Ligue des champions ?

« Chaque compétition est une opportunité pour voir les joueurs dans différentes situations. C’est important pour nous de mieux connaître les joueurs. On est tout le temps ouverts quand on a des joueurs de cette qualité. »

Ce qui le rend le plus fier dans son parcours au PSG ?

« Je pense que la chose la plus positive, c’est d’être plus à l’aise que le premier jour. Ça veut dire que tous les gens autour du club ont la même intention que nous. C’est la chose la plus positive pour moi. On est dans un club différent et je suis vraiment très à l’aise. »

Après avoir battu Manchester City et le FC Barcelone, est-ce important de faire redescendre l’euphorie ?

« Si on pense qu’avec nos résultats depuis le début de saison, on va gagner le match demain, on se rate clairement. C’est impossible si on n’a pas l’ambition, la qualité et l’intention de courir pendant tout le match. Demain, on verra une belle équipe de Villarreal. Ils ont un calendrier un peu difficile, avec quatre premiers matchs de très haut niveau (Dortmund, Naples, Liverpool et le PSG). Ils ont une bonne équipe, avec un bon entraîneur (Iñigo Pérez). Demain, dès les premières minutes, il faudra montrer que nous sommes prêts et que nous avons l’ambition de gagner le match. Aucun résultat précédent ne comptera pour le match de demain. »

Avec les blessures et un calendrier intense, peut-il également avoir une gestion plus prudente en Ligue des champions ?

« Non. On n’a pas planifié ce match comme une rencontre différente. Ce sont des points importants. Ce que nous cherchons, c’est à être performants tout le temps, qu’importe la compétition et les joueurs. Demain, on jouera dans un stade différent, qui a l’essence du football, et contre une belle équipe. Ce sera difficile de surmonter leur pression. Ce sont des tests que j’aime avoir. Il faut être attentif à tout ce qui entoure le match. »

A-t-il conscience d’avoir changé l’ADN du club ?

« C’est toujours positif quand tu changes des choses qui se passent dans le présent. Je suis habitué à être dans le très positif ou le très négatif. Il n’y a pas de balance dans un très grand club comme le nôtre. C’est important de savoir que tu es mauvais quand tu perds des matches, mais un génie quand tu gagnes dix matchs consécutifs. Ça ne marche pas comme ça. Ce que l’on cherche, c’est d’être concentrés sur les choses importantes et à faire une bonne séance d’entraînement avec les joueurs. Quand tu es dans une situation aussi positive avec ce record (de victoires), ça veut dire que c’est solide, car derrière il y a un très bon club et un niveau individuel et collectif des joueurs de très haut niveau. C’est ça le bonheur que j’ai. »

La progression de Zabarnyi et ce qui lui manque pour concurrencer Marquinhos

« On peut voir l’amélioration de chaque joueur. Pour moi, c’est une chose positive en tant qu’entraîneur. Zaba est un joueur très jeune (24 ans), mais avec beaucoup d’expérience. On a beaucoup de confiance en ses qualités physiques et techniques. Il a la capacité de jouer long. C’est important aussi de savoir défendre sans faire de faute. Je suis très content. La première année est toujours difficile quand tu arrives dans un club de ce niveau. Si tu as posé cette question, c’est parce que tu as remarqué qu’il était en train de s’améliorer. C’est une condition sine qua non que j’aime beaucoup, et j’espère qu’il pourra être encore plus important. »

Comment éviter de reproduire les erreurs de la saison passée en phase de ligue ?

« C’est une évidence. L’année dernière, on a fait la même chose qu’aujourd’hui (trois victoires en trois matchs), mais on n’a pas réussi à se qualifier dans les huit premiers. C’est ça, la Ligue des champions. Demain, il sera très important d’être prêts, quel que soit le scénario. Il faudra faire mieux que l’année dernière. Nous connaissons parfaitement la difficulté de gagner des matchs à l’extérieur. »

Son regard sur Villarreal

« Oui, ils ont eu un calendrier difficile. Je pense que d’autres entraîneurs pleureraient beaucoup du calendrier : Liverpool, Dortmund, Naples et le PSG. Iñigo Pérez est très positif et optimiste. Moi, j’aime les jeunes entraîneurs et qui aiment le beau football. Il essaye de trouver des solutions à leurs problèmes avec du bon football, avec de l’exigence envers leurs joueurs. Je pense que Iñigo fera de très belles années ici, à Villarreal. Je me souviens de son équipe du Rayo Vallecano de la saison dernière, qui était arrivée en finale de la Ligue Europa Conférence. C’est une équipe qui transmet beaucoup de choses positives. Villarreal a fait une bonne chose en le prenant. Il a eu des difficultés, et c’est aussi normal. Ils ont joué un très bon match contre Liverpool et auraient peut-être mérité un peu mieux (défaite 3-4). Ils ont battu Naples (3-1) et ils ont été compétitifs contre le Borussia Dortmund (défaite 2-3). On l’a dit à nos joueurs, demain, ce sera un rival difficile. C’est un entraîneur qui ne cherche pas d’excuses, qui joue énormément et qui veut avoir le ballon. Soit nous sommes à notre meilleur niveau, soit nous ne gagnerons pas. »

Une équipe de Villarreal revancharde après sa défaite contre l’Espanyol le week-end dernier?

« Quand on prend un jeune entraîneur, on pense à une idée de jeu, et c’est normal qu’il y ait des défaites sur une trajectoire. Il y aura aussi des choses bien plus importantes. Je pense que Villarreal a déjà retourné la situation après un début de saison compliqué. Ce sont des choses qui se passent dans une saison. Si je parle de ce que je vois de Villarreal, c’est clairement une équipe qui est au début d’un projet, mais qui montre de très belles choses, qu’on voyait déjà au Rayo Vallecano. J’espère personnellement que demain, ils ne seront pas dans leur meilleur jour, car nous aussi, on veut gagner. Sur le papier, si on regarde les quatre adversaires qu’ils auront ensuite en Ligue des champions), il y aura moins de niveau, même si tout peut arriver dans la compétition. S’ils doutent un peu, ça peut aussi être une bonne chose pour nous. C’est un scénario différent pour eux et ils savent que les matchs précédents ne servent à rien quand notre rencontre commencera. Pour gagner face à Villarreal, il faudra être bon en attaque et en défense. »

En cas de situation sportive difficile comme Villarreal, un entraîneur doit-il revoir sa façon de jouer ?

« On sait que le plus important dans le football, ce sont les résultats. Iñigo a déjà prouvé. Il a une intelligence supérieure quand il parle en public et quand il est sur le terrain. C’est une personne qui doit être comme elle est pour être entraîneur. Les raccourcis ne servent pas à grand-chose. S’il faut mourir, on va mourir avec mon idée et si on perd, on perdra avec mon idée. Ce que l’on ne peut pas perdre, c’est son identité. C’est ce que l’on veut en tant qu’entraîneur. Moi, j’ai gagné, j’ai perdu, j’ai eu des mauvais moments. Il y a eu des moments où on a dit que j’étais nul et peut-être que ce gros nul, petit à petit, a évolué et progressé. Maintenant, tout le monde pense que je suis le Special One, le Messie. Le plus important est de suivre le chemin. Il y aura, bien sûr, des virages, des hauts et des bas, c’est toujours compliqué, mais finalement les mauvais moments ont plus de valeur que les bons moments sur une trajectoire. Lui (Iñigo Pérez) garde beaucoup de choses positives et je suis persuadé qu’il aura une grande carrière. »