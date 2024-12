PSG : Luis Enrique ne fait plus l’unanimité en interne

Les jours se suivent et les informations concernant la distanciation entre Luis Enrique et le PSG continuent de tomber. Si cette dernière se confirmait avec le vestiaire, c’est aujourd’hui les dirigeants parisiens qui ne semblent plus convaincu par le choix fait il y a un an et demi.

Les joueurs du Paris Saint-Germain semblent de mois en moins adhérer avec la méthode Luis Enrique. En effet, les bruits de couloirs se multiplient, et les informations qui vont avec. Dans ce contexte, nos confrères de Foot Mercato affirment par exemple que la série documentaire que Movistar a réalisé et diffusé interroge en interne. Si les séquences au cours desquelles le technicien espagnol hausse le ton sur ses joueurs ont pu en agacer certains, le fait de le voir ouvrir les portes de son intimité à une presse qu’il repousse tant ont pu interroger également. Par ailleurs, « les déclarations énamourées de Luis Campos qu’on peut y voir semblent de lointains souvenirs désormais« . En effet, l’alchimie ne semble plus être la même entre le conseiller du football et son entraîneur, en témoigne la gestion du dossier Viktor Gyökeres. Un joueur pour lequel Luis Campos avait organisé des rendez-vous afin d’avancer sur la piste, mais Luis Enrique a rapidement fait savoir au dirigeant portugais que l’attaquant ne jouerais que très peu sous ses ordres, toujours selon Foot Mercato. Si le discours de Nasser Al-Khelaïfi correspond tout de même à la réalité et qu’aucun changement de bord n’est à prévoir pour le moment dans ce projet du PSG, Luis Enrique s’isolerait de plus en plus, jusqu’au point où même certains membres du staff seraient lassés de ses méthodes.

La positivité pour calmer tout ça ?

Un autre son de cloche dans cette affaire : la positivité. En effet, selon Fabrice Hawkins, journalsite pour RMC Sport, Luis Enrique aurait parlé à ses joueurs ce mardi 3 décembre en marge de l’entraînement du jour afin de jouer la carte de l’apaisement : « Il a expliqué qu’il fallait que tout le monde mette de l’eau dans son vin, lui compris« , détaille Fabrice Hawkins. Concernant les relations avec sa direction, l’ancien sélectionneur de La Roja « a aussi discuté avec ses dirigeants depuis la fin du week-end. Les deux parties sont tombées d’accord sur un constat : il faut se montrer plus positif et avancer ensemble« .